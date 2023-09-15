النجم سيف نبيل: أنصح بعض الفنانين بتكوين شخصية فنية خاصة بهم وعدم تقليدي

Iraqi Star Saif Nabeel

Iraqi Star Saif Nabeel visits Australia

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النجم سيف نبيل: هذه أول زيارة لي أستراليا وشكرا للجالية العربية لحسن الملقى

يقوم النجم العراقي سيف نبيل حاليا بأول زيارة له في أستراليا ليلتقي جمهوره العربي في كل من سيدني وملبورن. وفي لقاء حصري مع برنامج بيت المزيكا أعرب سيف عن امتنانه لما شهده من حفاوة استقبال وعن بالغ سعادته لنجاح حفله الأول بسيدني والذي سيليه حفلات أخرى.

وعن تفاعل الجالية العربية، أذهل سيل بمدى حبهم لأغانيه التي يحفظونها عن ظهر قلب وخاصة " عشق موت"
الجالية العربية طلبت مني إعادة غناء عشق موت أكثر من مرة واستجبت لطلبها بكل سرور
وفي رد عن غنائه بمختلف اللهجات العربية، أوضح سيف أنه ابن الوطن العربي ولا يمانع الغناء بمختلف اللهجات بل سيعده أيضت الغناء مع مطربين آخرين من العالم العربي

وكشف سيف حصريا للبرنامج عن تفاصيل فيديو كليب أغنية جديدة له والتي تم تصويرها بتقنيات غير مسبوقة في لبنان، مشيرا أن فنانة عربية مشهورة شاركته التمثيل به.
أما عن جرأته، فقال سيف أنه يحترم جمهوره وأن اطلالاته تبعد كل البعد عن الإبتذال
أفضل الابتكار وسرعان ما تصبح اطلالاتي ترندا وأسلوبا يتبعه البعض


المزيد من التفاصيل عن النجم سيف نبيل في المقطع الصوتي أعلاه

 


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