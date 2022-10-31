أس بي أس عربي۲٤

أفلام ومسلسلات ووثائقيات مترجمة إلى اللغة العربية على شاشة SBS On Demand

أس بي أس عربي۲٤

Qatar World Cup Experience

ملعب البيت القطري الذي سيستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 Credit: AP

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نشر في: 31/10/2022 2:51pm, آخر تحديث: 31/10/2022 3:49pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS

تعرض SBS On Demand خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العديد من الأفلام والوثائقيات والمسلسلات الأسترالية المترجمة إلى لغات متعددة ومنها اللغة العربية

نشر في: 31/10/2022 2:51pm, آخر تحديث: 31/10/2022 3:49pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS
الجزء الثاني من سلسلة Australia Uncovered
Australia Uncovered logo
Ogni domenica su SBS, Australia Uncovered presenta un documentario in prima visione, che offre uno sguardo inedito sul nostro paese. Source: SBS
تعرض سلسلة Australia Uncovered مترجمة إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.
Australia Uncovered هي سلسلة مكونة من أربعة أفلام وثائقية قائمة بذاتها تستكشف أستراليا المعاصرة وتحتفي بها بطرق ومدهشة ومقنعة.
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يتألف الجزء الثاني من سلسلة Australia Uncovered من الحلقات التالية:
1. كفاح الصحفية الاستقصائية سارة دينجل لكشف الحقائق في حلقة Inconceivable: The Secret Business of Breeding Humans.
2. نظرة ثاقبة لعالم معالجة الصدما في حلقة The Cleaning Company.
3. اتباع ثلاثة شبان أستراليين يعيشون في حالة من الغموض وعدم اليقين في حلقة Me and My Tourette’s.
4. مدرسة ثانوية فريدة من نوعها للآباء والأمهات المراهقين في Kids Raising Kid

الجزء الأول من Barrumbi Kids
Barrumbi Kids - Big Barra Bonanza.jpg
 تعرض سلسلة Barrumbi Kids ابتداء من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني
وتم ترجمة السلسلة إلى العربية والصينية المبسطة وكريول الشمالية ويولنغو ماثا وكريول مضيق توريس.
تتحدث هذه السلسلة عن مغامرة سيخوضها صديقان وهما: تومياس وداليا. نشأ الصديقان معًا في الريف ويتعاملان مع أحلام وتحديات الطفولة في مجتمع إقليمي شمالي بعيد.
يتعلم الصديقان التعامل مع الحياة وتحدياتها من خلال صيد الأسماك والصيد والتعليم ومن خلال العيش في ثقافات السكان الأصليين وغير الأصليين.

الجزء الثالث من War of the Worlds
Cast of War of The Worlds
Adel Bencherif, Gabriel Byrne Lea Drucker and Bayo Gbadamosi Source: SBS
يعرض الجزء الثالث منWar of the Worlds في 23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني
وتم ترجمة War of the Worlds بالعربية والصينية المبسطة
تقدم هذه السلسلة حلقات من الخيال العلمي وهي عبارة عن حوار منطوق باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

Qatar: A Dynasty with Global Ambitions
QATAR DIPLOMACY
A traditional dhow floats in the Corniche Bay of Doha, Qatar, with tall buildings of the financial district in the background. Source: AAP
مسلسل تلفزيوني يعرض في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني

تتحدث هذه السلسلة التلفزيونية المنطوقة باللغتين العربية والفرنسية عن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم: قطر وهو بلد غني على الرغم من صغر مساحته. البلد الذي يعيش ما بين الأصالة والمعاصرة والذي تحكمه عائلة مالكة بقبضة من حديد في منطقة لها أهمية جيوسياسية بالغة الأهمية.

رابط المجموعة العربية مترجمة
هنا.

sbs on demand.JPG
Credit: Maram Ismail
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