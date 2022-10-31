أفلام ومسلسلات ووثائقيات مترجمة إلى اللغة العربية على شاشة SBS On Demand

الجزء الثاني من سلسلة Australia Uncovered



Ogni domenica su SBS, Australia Uncovered presenta un documentario in prima visione, che offre uno sguardo inedito sul nostro paese. Source: SBS تعرض سلسلة Australia Uncovered مترجمة إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية.



Australia Uncovered هي سلسلة مكونة من أربعة أفلام وثائقية قائمة بذاتها تستكشف أستراليا المعاصرة وتحتفي بها بطرق ومدهشة ومقنعة.



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يتألف الجزء الثاني من سلسلة Australia Uncovered من الحلقات التالية:



1. كفاح الصحفية الاستقصائية سارة دينجل لكشف الحقائق في حلقة Inconceivable: The Secret Business of Breeding Humans.



2. نظرة ثاقبة لعالم معالجة الصدما في حلقة The Cleaning Company.



3. اتباع ثلاثة شبان أستراليين يعيشون في حالة من الغموض وعدم اليقين في حلقة Me and My Tourette’s.



4. مدرسة ثانوية فريدة من نوعها للآباء والأمهات المراهقين في Kids Raising Kid





الجزء الأول من Barrumbi Kids



تعرض سلسلة Barrumbi Kids ابتداء من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني



وتم ترجمة السلسلة إلى العربية والصينية المبسطة وكريول الشمالية ويولنغو ماثا وكريول مضيق توريس.



تتحدث هذه السلسلة عن مغامرة سيخوضها صديقان وهما: تومياس وداليا. نشأ الصديقان معًا في الريف ويتعاملان مع أحلام وتحديات الطفولة في مجتمع إقليمي شمالي بعيد.



يتعلم الصديقان التعامل مع الحياة وتحدياتها من خلال صيد الأسماك والصيد والتعليم ومن خلال العيش في ثقافات السكان الأصليين وغير الأصليين.





الجزء الثالث من War of the Worlds



Adel Bencherif, Gabriel Byrne Lea Drucker and Bayo Gbadamosi Source: SBS يعرض الجزء الثالث منWar of the Worlds في 23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني



وتم ترجمة War of the Worlds بالعربية والصينية المبسطة



تقدم هذه السلسلة حلقات من الخيال العلمي وهي عبارة عن حوار منطوق باللغتين الفرنسية والإنجليزية.





Qatar: A Dynasty with Global Ambitions



A traditional dhow floats in the Corniche Bay of Doha, Qatar, with tall buildings of the financial district in the background. Source: AAP مسلسل تلفزيوني يعرض في 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني





تتحدث هذه السلسلة التلفزيونية المنطوقة باللغتين العربية والفرنسية عن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم: قطر وهو بلد غني على الرغم من صغر مساحته. البلد الذي يعيش ما بين الأصالة والمعاصرة والذي تحكمه عائلة مالكة بقبضة من حديد في منطقة لها أهمية جيوسياسية بالغة الأهمية.





رابط المجموعة العربية مترجمة هنا.



Credit: Maram Ismail يرجى ضبط إعدادات اللغة من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية. يتيح تحديث إعدادات اللغة ظهور الترجمة العربية.





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