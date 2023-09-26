أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية في شهر سبتمبر

تقدم لكم أس بي أس وSBS On Demand عدداً من المسلسلات والوثائقيات والأفلام، وإليكم بعض المختارات منها:



Keeping Hope

يسافر مارك كولز سميث عبر منطقة كيمبرلي لاكتشاف سبب ارتفاع معدلات الانتحار بين السكان الأصليين في هذا الجزء من أستراليا وللبحث عن علامات الأمل في المستقبل. شاهد المقطع الدعائي هنا

Paradise Kitchen Bali

تعرض لورين كاميليري الثقافة النابضة بالحياة والتقاليد الغنية والمأكولات الشهية في بالي بإندونيسيا. شاهد المقطع الدعائي هنا

While The Men Are Away

بينما يتواجد الرجال في ساحة القتال إبان الحرب العالمية الثانية، وجد الأشخاص الذين تم استبعادهم من السلطة أنفسهم فجأة هم من يديرون العرض. تصل مجندتان من النساء من سيدني إلى البلاد وتخضعان لدورة تدريبية مكثفة في العلاقات العرقية والسياسة والجنس وفي مجال التنمية البشرية. شاهد المقطع الدعائي هنا

Firebite

عندما يتم اختطاف رجل من السكان الأصليين من قبل مصاصي الدماء ويختفي صياد مصاصي الدماء التقليدي، يدرك المقاتلان المنشقان تايسون وشانيكا أن هناك بعض المشاكل الخطيرة التي تحدث في مدينتهما وأنهما الوحيدان اللذان يستطيعان مساعدة مجتمعهما. شاهد المقطع الدعائي هنا Garma Festival يقدم لك NITV جميع الأحداث البارزة من مهرجان Garma السنوي الثالث والعشرين الذي أقيم في Gulkula، وهو موقع احتفالي مهم لـ Yolngu في شمال شرق Arnhem Land في الإقليم الشمالي.

شاهد المقطع الدعائي هنا





يمكنك متابعة الأفلام العربية والمسلسلات الأسترالية باللغة العربية على SBS On Demand.





لكن أولاً يجب أن يكون لك حساب على الموقع. إذا كان لديك حساب استخدمه لتسجيل الدخول، أما إذا لم يكن لديك حساب فإليك خطوات إنشاء حساب:









انشاء حساب باستخدام عنوان بريد الكتروني







