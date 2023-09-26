أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية في شهر سبتمبر

Bali.jpg

Source: SBS

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تقدم لكم أس بي أس باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية خلال شهرسبتمبر/أيلول، ويمكن مشاهدتها أيضاً على SBS On Demand.

تقدم لكم أس بي أس وSBS On Demand عدداً من المسلسلات والوثائقيات والأفلام، وإليكم بعض المختارات منها:

Keeping Hope

يسافر مارك كولز سميث عبر منطقة كيمبرلي لاكتشاف سبب ارتفاع معدلات الانتحار بين السكان الأصليين في هذا الجزء من أستراليا وللبحث عن علامات الأمل في المستقبل. شاهد المقطع الدعائي هنا

Paradise Kitchen Bali

تعرض لورين كاميليري الثقافة النابضة بالحياة والتقاليد الغنية والمأكولات الشهية في بالي بإندونيسيا. شاهد المقطع الدعائي هنا

While The Men Are Away

بينما يتواجد الرجال في ساحة القتال إبان الحرب العالمية الثانية، وجد الأشخاص الذين تم استبعادهم من السلطة أنفسهم فجأة هم من يديرون العرض. تصل مجندتان من النساء من سيدني إلى البلاد وتخضعان لدورة تدريبية مكثفة في العلاقات العرقية والسياسة والجنس وفي مجال التنمية البشرية. شاهد المقطع الدعائي هنا

Firebite

عندما يتم اختطاف رجل من السكان الأصليين من قبل مصاصي الدماء ويختفي صياد مصاصي الدماء التقليدي، يدرك المقاتلان المنشقان تايسون وشانيكا أن هناك بعض المشاكل الخطيرة التي تحدث في مدينتهما وأنهما الوحيدان اللذان يستطيعان مساعدة مجتمعهما. شاهد المقطع الدعائي هنا Garma Festival يقدم لك NITV جميع الأحداث البارزة من مهرجان Garma السنوي الثالث والعشرين الذي أقيم في Gulkula، وهو موقع احتفالي مهم لـ Yolngu في شمال شرق Arnhem Land في الإقليم الشمالي.

شاهد المقطع الدعائي هنا

يمكنك متابعة الأفلام العربية والمسلسلات الأسترالية باللغة العربية على
SBS On Demand.


لكن أولاً يجب أن يكون لك حساب على الموقع. إذا كان لديك حساب استخدمه لتسجيل الدخول، أما إذا لم يكن لديك حساب فإليك خطوات إنشاء حساب:



انشاء حساب باستخدام عنوان بريد الكتروني



توجه إلى 
www.sbs.com.au/ondemand
 أو الى تطبيق SBS On Demand الخاص بك لنظامي
آبل
أو
اندرويد
.
شارك

اخترنا لك

05:33
Late evening aerial image of the Gold Coast Surfer's Paradise strip

مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

Australians queue outside a Centrelink office.

اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:45
MicrosoftTeams-image.png

Young Lawyer of the Year and former refugee wants others to come to Australia 'in a safer way'

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

Latest podcast episodes

mardini picture edited.jpg

د.باتريك مارديني:الحلول للأزمة اللبنانية موجودة ومتاحة ولم يفت ألأوان بعد

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 26/9/2023

NATASHA FYLES PRESSER

"حرية التعبير مصانة ولكن": كيف يحاسب القانون على الاعتداء الذي طال رئيسة حكومة المقاطعة الشمالية؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 26/9/2023