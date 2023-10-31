أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية في شهر نوفمبر

Ali's Wedding

Credit: © 2016 MATCHBOX PRODUCTIONS PTY LTD, SCREEN AUSTRALIA, SCREEN NSW, ADELAIDE FILM FESTIVAL, WHITE HOT PRODUCTIONS PTY LIMITED

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تقدم لكم أس بي أس باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية خلال شهرنوفمبر/تشرين الثاني، ويمكن مشاهدتها أيضاً على SBS On Demand.

Meet The Neighbours

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
وثائقي تشارك فيه 8 أسر في تجربة اجتماعية غامرة، حيث تستبدل حياتها في المدينة إلى أخرى عبر العيش في بلدة إقليمية صغيرة. فما الذي ستكشفه هذه التجربة عن أستراليا المنقسمة؟
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Alone UK

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
يتم الزج بأحد عشر متسابقًا في برية شمال كندا النائية حيث سيتم عزلهم تماما عن العالم وعن بعضهم البعض، وتجريدهم من ممتلكاتهم الحديثة ووسائل الاتصال ووسائل الراحة لتوثقوا تجاربهم بأنفسهم.
فمن الذي سيصمد منهم؟ومن سيكون الفائز في هذه المغامرة؟
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Kin

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
قصة عائلة كينسيلا من دبلن وهي عائلة متورطة في حرب العصابات يتحدث المسلسل عما ستواجه هذه العائلة من أحداث ومحافظتها على الروابط الأسرية على الرغم من تزايد الضغوطات عليها من قبل اتحاد العصابات.
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Audrey Napanangka

مترجم إلى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
قصة امرأة من الوارلبيري، أودري، وشريكها الصقلي سانتو أثناء تنقلهما عبر الأنظمة الاستعمارية للحفاظ على الأطفال الذين يعتنون بهم معًا
تدمج أودري معرفتها الثقافية ولغتها والقانون في حياة أولئك الذين تهتم بهم، مع ضمان حصولهم على التعليم المناسب لعالم اليوم.
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Ali's Wedding

هو فيلم رومانسي كوميدي أسترالي صدر عام 2017. من إخراج جيفري ووكر وكتابة أسامة سامي والبطولة سامي وهيلانا ساويرس
علي (أسامة سامي) ، الابن الساحر والموهوب موسيقياً لرجل دين مسلم (دون هاني) ، يكافح من أجل اتخاذ خيارات الحياة الصحيحة رغم أفضل النوايا. يريد أن يكون مع الفتاة، ديان (هيلانا ساويرس) ، يحب، لكنه وعد بفتاة أخرى في مسجد والده. يريد أن يكون الطبيب العظيم الذي يتوقعه المجتمع، لكنه لا يحصل على العلامات. قبل كل شيء، يريد أن يجعل والده فخورًا. للوقوف في وجه هذه التوقعات المستحيلة، فهو يكذب حول إنجازاته الأكاديمية، ومن ثم يسعى لإرضاء والده مما سيسفر إلى حدوث مجموعة من الأحداث.
شاهد المقطع الدعائي
هنا




يمكنك متابعة الأفلام العربية والمسلسلات الأسترالية باللغة العربية على
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