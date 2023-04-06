أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات بالعربية

CAPTAINS OF ZAATARI

Credit: Ambient Light

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أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات بالعربية خلال شهر نيسان/ أبريل و SBS On Demand.

تقدم لكم أس بي أس وSBS On Demand عددا من المسلسلات والوثائقيات والأفلام، إليكم بعض المختارات منها:

Rogue Heroes

وهي سلسلة مترجمة الى العربية والصينية المبسطة.
Rogue Heroes حكاية درامية تدور أحداثها في صحراء شمال أفريقيا وتتحدث عن تشكيل بعض متمردي الجيش البريطاني لأعظم وحدة قوات خاصة في العالم إفريقيا في ظل ظروف استثنائية خلال أحلك اأيام الحرب العالمية الثانية.

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Asking For It

وهي سلسلة مترجمة الى العربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية
ففي عام 2021 اتخذ الحديث عن حالات العنف الجنسي منحى جديدا صاحبه سيل من الاعترافات بشان التعرض الى العنف الجنسي وما يترتب عنه من غضب. تتناول هذه السلسلة مجموعة من المحاور التثقيفية ومن بينها ما على المرء أن يعرفه عن التراضي ما بين الطرفين وما قد بترتب من عواقب وخيمة في حالة عدم اكتراث أحد الطرفين بعامل القبول
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Khanh Ong's Wild Food

وهي سلسلة مترجمة إلى عربية والصينية المبسطة فمن الساحل الغربي الوعر لتسمانيا إلى شواطئ أرض أرنهيم البعيدة، تقدم هذه السلسلة التي تجمع مابين المغامرة والتألق طرق تحظير الطعام في البرية. وتسلط هذه السلسلة غير المسبوقة الضوء على مغامرة مقدمها كان وونغ في أستراليا الخصبة والمنتوعة جغرافيا .

المقطع الدعائي
هنا

Captains Of Zaatari

ينقلنا المخرج المصري علي العربي في هذه السلسلة الوثائقية إلى مخيم الزعتري للاجئين بالأردن.
يتناول العمل قصة صديقين محاصرين بطموحاتهما داخل معسكر الزعتري للاجئين في الأردن، حيث يحلم كل منهما باحتراف لعبة كرة القدم يومًا ما، وتقترب أحلامهما من التحقق حينما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميًا المخيم الخاص بهما بحثًا عن المواهب.

Haifa

يصور هذا الفيلم الشاب حيفا الذي يحمل اسم مدينة الحب والأمل حيفا. على الرغم من وصفه بالأحمق إلا أنه يعلم ما يجهله الآخرون بمخيم الفلسطينيين.
تربط حيفا علاقة وطيدة بعائلة الشرطي السابق أبو سعيد الذي يعقد كل الآمال على تغير النظام السياسي أما أم سعيد فآمالها تتمثل في إفراج السلطات عن ابنها سعيد من السجن بل أنها تبحث له على عروس أما سعيد فهو ذلك الثائر والغاضب أما الابنة الصغرى صباح فهي متصالحة مع المستقبل وما سيحمله لها من آمال ففي هذا الفيلم تتشابك القصص لتعكس بعمق الحالة الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون.

شاهد مقطع من الجزء الأول من سلسلة Alone Australia
هنا.



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