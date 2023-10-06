نوبل الكيمياء لثلاثة علماء أحدهم تونسي الأصل عن بحوثهم بشأن الجسيمات النانوية

USA SWEDEN NOBEL PRIZE CHEMISTRY

A handout photo made available by Massachusetts Institute of Technology (MIT) on 04 October 2023 shows scientist Moungi Bawendi, who was awarded the 2023 Nobel Prize in Chemistry, in Cambridge, Massachusetts, USA. Credit: JODI HILTON / MIT / HANDOUT/EPA

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 الأربعاء في ستوكهولم إلى الباحثين الثلاثة منجي الباوندي (فرنسي المولد وتونسي الأصل)، ولويس بروس (من الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (المولود في روسيا)، وهم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

لكنّ اللافت هذا العام تمثّل في تسريب أسماء الفائزين الثلاثة إلى الصحافة السويدية قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي، وهو أمر نادر الحدوث.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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