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العازف جمال عليان يكشف سر تميزه وولعه بآلة الشبابة

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Bayt Almazzika Podcast with Shababah instrument player artist Jamal Elayan

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نشر في: 5/10/2022 3:14pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

الشبابة هي آلةٌ موسيقية نفخيّة عبارة عن أنبوبةٍ مُجَوَّفة من البُوص أو المعدن، وطولها نحو نصف متر أو أقلّ بقليل.

نشر في: 5/10/2022 3:14pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • الشبابة هي آلةٌ موسيقية نفخيّة عبارة عن أنبوبةٍ مُجَوَّفة من البُوص أو المعدن، وطولها نحو نصف متر أو أقلّ بقليل
  • في بداية وصوله إلى أستراليا كان الفنان جمال عليان يعزف على آلة الشبابة التي هي شبه الناي في الحفلات ومع الأصدقاء
  • الشبَّابة آلةٌ بسيطة، وربما كانت أقدم آلة موسيقية عرفها الإنسان
الشبَّابة آلةٌ بسيطة، وربما كانت أقدم آلة موسيقية عرفها الإنسان، فنفخ فيها ألحانه وأنغامه وسكب فيها عصارة روحه ليبوح للريح والصحراء بأسرار نفسه ومكنونات قلبه.
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وقال عازف آلة الشبابة الفنان جمال عليان، لبرنامج بيت المزيكا، انه يعتبر نفسه فلسطيني أردني أسترالي. فهو مولود في فلسطين وعاش طفولته في الأردن وشبابه متنقلا ما بين الكويت والهند وأستراليا.
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فقرة المطبخ هذا الأسبوع مختلفة بعض الشيء وهي تتحدث عن فن تقطيع وتزيين الفواكه. وتزيين الفواكه شيء جميل.. فالعين تعشق قبل القلب احيانا .. وللحديث عن طريقة تقطيع وتزيين الفواكه التقت منال العاني بـ خليل فام هاوي فن تزيين أطباق الفواكه. فلنستمع

SBS Arabic24

06/01/201606:15
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متزوج وله ستة أطفال (أربع بنات وشابين). موجود في استراليا منذ 32 سنة. يعزف على آلة الشبابة منذ الصغر. فهي تغير له نفسيته وتحول حزنه إلى فرح.

الشبابة: هي آلةٌ موسيقية نفخيّة عبارة عن أنبوبةٍ مُجَوَّفة من البُوص أو المعدن، وطولها نحو نصف متر أو أقلّ بقليل، ولها ستة ثقوب تبعد عن بعضها بمقدار ما يبعد الإصبع عن الآخر أو أكثر بقليل، ويُنفخ في طرف فتحتها العليا فتُخرج صوتاً يُعَدّلهُ العازفُ بتحريك أصابع يديه ليخرج له اللحن الذي يريده.

وأضاف العازف جمال عليان انه كان في بداية وصوله إلى أستراليا يعزف على آلة الشبابة التي هي شبه الناي في الحفلات ومع الأصدقاء.

والشبابة معروفة في دول الشرق الأوسط مثل فلسطين والأردن والعراق ولبنان وهي آلة سهلة الاستخدام وتستعمل في مناسبات الأعراس. ومن الممكن ان يقوم العازف بعزف اللألحان الحزينة والمفرحة معاً.

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