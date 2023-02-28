بودكاست "هي": المرأة العربية الأسترالية تخرج عن صمتها

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بودكاست "هي"

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بودكاست "هي" هو أحدثْ إصداراتْ أس بي أس عربي24، الذي يسعى إلى خلقِ مساحة للنساء العربيات المهاجرات لمشاركة قصص نجاحهِنَّ في التغلب على التحديات التي يواجِهنها في أستراليا والبلدان العربية.

كارهة الرجال، العانس، المهملة.. أو المطلقة

هذهِ بعض منَ التسميات أو الصفات التي يطلقها البعض على النساء اللواتي اتخذن قرارات جريئة أو رفضن نمطا وتوقعات فرضتها المجتمعات العربيةْ على المرأة.

ولكن... لكل امرأة هوية خاصة بها، ورحلة فريدة.

ولكل قصة، طموحٍ جامحٍ للنجاحِ والسعادة والرغبة في إثبات الذات. وكثيرة هي النساء التي تغلبت على التحديات وباتت مثالا يحتذى ورمزا للقدرة على التغيير نحو الأفضل.

بودكاست "هي" هو أحدث إصدارات أس بي أس عربي24، الذي يسعى إلى خلق مساحة للنساء العربيات المهاجرات لمشاركة قصصِ نجاحِهِنَّ في التغلب على التحديات التي يواجِهنها في أستراليا والبلدان العربية في سبيل تحقيق ذاتهِن وطموحاتهن.

على مدار ثماني حلقات، سنتحدث عن قضايا خاصة بالمرأة العربية.. ومنها نظرة وحكم المجتمع على النساء غيرِ المتزوجات، والقوالب النمطية المفروضة على النساء المطلقات، والنسويات، والأمهات اللواتي يعملْن في مهام صعبة، ورائدات الأعمال، وغيرِهِن من النساء، ومدى تأثيرِ هذه التحديات على مجريات حياتِهِن.

فبالرغمِ من اختلاف الرحلة والتجربةْ... الهدف واحد... التحرر من قيود المجتمع والصورِ النمطية التي تستَخف بالمرأة العربية وبقدراتها وطموحاتها.

استمعوا إلى الحلقةْ الأولى من بودكاست "هي" ابتداءً من الأربعاء 8 مارس – آذار على موقِعنا الالكتروني وعلى جميعِ منصاتِ البودكاست المفضلةْ لديكُمْ.
مقدمة بودكاست هي
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بودكاست "هي": المرأة العربية الأسترالية تخرج عن صمتها

03:45
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