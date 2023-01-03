شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يتعرضان للتحقيق بسبب فضل شاكر

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خضعا للتحقيق من جانب أجهزة الأمن اللبنانية بسبب زيارتهما للفنان فضل شاكر.





وقد قام الأمن اللبناني بسؤالهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء.





وبعد التحقيق تم الإفراج عن الثنائي بعدما تبين حصولهما على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.





تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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