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شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يتعرضان للتحقيق بسبب فضل شاكر

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فضل شاكر بصحبة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

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نشر في: 4/01/2023 10:34am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 4/01/2023 10:34am
By Fares Hassan
المصدر: SBS
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خضعا للتحقيق من جانب أجهزة الأمن اللبنانية بسبب زيارتهما للفنان فضل شاكر.

وقد قام الأمن اللبناني بسؤالهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء.

وبعد التحقيق تم الإفراج عن الثنائي بعدما تبين حصولهما على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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