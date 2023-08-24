"نتائج صادمة ولكن متوقعة": أستاذ رياضيات يقيّم نتائج اختبارات NAPLAN

Year One students may undergo compulsory skills tests

Children sit in a classroom at Stafford State School in Brisbane, state school, . NO ARCHIVING Source: AAP

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أظهرت بيانات جديدة من نتائج اختبارات NAPLAN أن واحدًا من كل ثلاثة طلاب في جميع أنحاء أستراليا لم يحقق الحد الأدنى من اتقان مهارات الحساب والقراءة والكتابة، وواحد من كل عشرة متخلف كثيرًا عن الركب ويحتاج إلى دعم إضافي. نتائج 2023 NAPLAN هي الأولى التي يتم تقييمها بموجب مجموعة معايير جديدة أكثر صرامة حيث تم تقييم عشرة في المائة من الطلاب على أنهم بحاجة إلى دعم إضافي في الحساب والقراءة والكتابة. ويقول الخبراء إن النظام الجديد يعطي صورة أوضح عن عدد الطلاب المتأخرين أكاديمياً. وأظهرت نتائج عام 2023 أن الطلاب من السكان الأصليين وسكان الريف وذوي الدخل الأدنى متأخرون عن أقرانهم. ناقشنا التفاصيل مع الأستاذ كريم نورا وهو باحث ومحاضر في الرياضيات ومستشار تربوي، عمل في تدريس مادة الرياضيات في لبنان ومدارس أستراليا بمراحلها المختلفة وكذلك في جامعاتها. سألناه عن الفرق بين المناهج الدراسية في الأوطان العربية وأستراليا وعن مستوى كفاءة المدرسي في أستراليا. الإجابات في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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