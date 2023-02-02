تقرير صادم: نصف ضحايا حوادث الغرق في العام المضي كانوا من المولودين خارج استراليا

النقاط الرئيسية كان هناك 52 حالة وفاة بسبب الغرق في المياه الأسترالية في 2023

تمت إضافة مادة السلامة على الشواطئ إلى المناهج الدراسية للطلاب الدوليين

40 في المائة من الأطفال ينهون الدراسة الابتدائية دون مهارات جيدة في السباحة

عبرت الجمعية الملكية لانقاذ الحياة Royal Life Saving Society عن قلقها من تزايد اعداد الاطفال والبالغين الذين لا يجيدون السباحة في استراليا في ظل ارتفاع اعداد حالات الغرق في البلاد مؤخرا .





وبلغ خطر الغرق في أستراليا الآن ذروته بين الأجيال ، حيث أظهرت بيانات جديدة أن الأطفال الاستراليين فاتهم أكثر من 10 ملايين درس سباحة أثناء وباء كورونا.





وأظهر البحث الذي أجرته Royal Life Saving أن 40 في المائة من الأطفال الذين يتركون المدرسة الابتدائية دون مهارات جيدة في السباحة وقد تتفاقم حالات الغرق في السنوات القادمة إذا لم يعزز الأطفال والكبار مهاراتهم في السباحة.



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ووفقًا لـ Royal Life Saving ، كان هناك 52 حالة وفاة بسبب الغرق في المياه الأسترالية وكان من بينها حوادث متعددة غرق فيها الآباء في محاولة لإنقاذ أطفالهم.





وعن ابرز النصائح المتعلقة بالامان في الشواطئ تقول المتطوعة مع Royal Life Saving الدكتورة انيسا باكلي "يجب السباحة بين العلمين الاصفر والاحمر دائما"





اما السيد رمزي فوزي وهو ايضا متطوع مع Royal Life Saving في منطقة السنترال كوست في نيوساوث ويلز فيشير الى ان الشواطئ الاسترالية مختلفة عن الكثير من شواطئ الدول العربية فهي تتميز بشدة امواجها وكثرة التيارات الخطيرة



ويشدد السيد فوزي على نصيحة منقذي الحياة للتعامل مع التيارات او الريبز وهي الحفاظ على الهدوء ورفع اليد في اشارة الى طلب المساعدة وعدم السباحة ضد التيار للحفاظ على الطاقة التي يجب ان تستخدمها لتبقى طافيا على سطح الماء حتى يتم انقاذك





جدير بالذكر انه قد تمت إضافة مادة السلامة على الشواطئ إلى المناهج الدراسية للطلاب الدوليين ، بعد أن سجلت أستراليا أسوأ عام في وفيات الغرق الساحلية منذ بدء التسجيلات.



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وجد التقرير الوطني للسلامة الساحلية لعام 2022 الصادر عن Royal Life Saving أن 141 شخصًا قد غرقوا في العام الماضي ، وحوالي نصف [[48 في المائة]] من ماتوا ولدوا في الخارج.





ويتم الآن تعليم الطلاب الدوليين من الصين مهارات المياه في نادي Coogee للإنقاذ في سيدني ، مع دروس في السباحة بين الأعلام ، وكيفية التعامل مع التيارات الخطيرة، والسلامة العامة للشاطئ.





ويقول Peter Cai ، C-E-O من المؤسسة الوطنية للعلاقات الأسترالية الصينية ، إن الدورة الدراسية الإضافية يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة مئات الشباب.





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