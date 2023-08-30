بحث صادم يكشف: اكثر من مليون أسرة استرالية قد تخسر منزلها في الاشهر القليلة المقبلة

Australian family at home going for a walk

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كشف بحث جديد ان تحديات عديدة تواجه سوق العقارات ستؤدي إلى ارتفاع متوقع في مبيعات العقارات هذا الربيع . فقد قال 39 في المائة من اصحاب الرهن العقاري - أي ما يقرب من 1.3 مليون أسرة - إنهم وجدوا صعوبة في سداد قرضهم السكني في أغسطس، وفقًا لدراسة حول ثقة المستهلك اجراه Finder

يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان أحدث مؤشرات الإقراض الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) اظهرت أن متوسط حجم الرهن العقاري (للمساكن التي يشغلها المالك) بلغ 580 ألف دولار في يونيو 2023. ومع انتهاء فترة الفائدة الثابتة للآلاف من القروض العقارية، قفزت أقساط السداد للعديد من المشترين بآلاف الدولارات شهريًا.

Family Moving Into New Home
Family Moving Into New Home Source: Getty / Getty Images
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