بحث صادم يكشف: اكثر من مليون أسرة استرالية قد تخسر منزلها في الاشهر القليلة المقبلة

يقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان أحدث مؤشرات الإقراض الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) اظهرت أن متوسط حجم الرهن العقاري (للمساكن التي يشغلها المالك) بلغ 580 ألف دولار في يونيو 2023. ومع انتهاء فترة الفائدة الثابتة للآلاف من القروض العقارية، قفزت أقساط السداد للعديد من المشترين بآلاف الدولارات شهريًا.





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