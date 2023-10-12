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"غنّوا في السلم وفي الحرب": العازف الفلسطيني خليل قمر يرى في الموسيقى لغة السلام
Source: Supplied / Khalil Kamar
نشأ خليل قمر في بيت موسيقي، فنما في داخله حب العزف على آلة العود التي كان والده يعزفها أيضاً. لكن رغم ذلك، رفض والده أن يتعلم العزف، ولم يُرد له دخول عالم الفن. لكن عشقه للعود وتعلقه به كانا أقوى من رغبة والده الذي استسلم للأمر الواقع. من هنا انطلق مشواره مع العزف بعمر العشر سنوات ما بين الأردن وفلسطين. بعد هجرة العازف والملحن خليل قمر إلى أستراليا عام 1972، أبى إلا أن يكمل المشوار الذي بدأه حتى وصل إلى الاحتراف. يحمل قمر شعار الموسيقى لغة السلام التي تجمع كل الشعوب، ويرفض القتل مهما كان، لكنه يرى أن كل إنسان له الحق والحرية بالدفاع عن نفسه. فكيف استطاع أن يكمل مشواره الفني في بلاد الاغتراب، ولماذا لم يتمكن من تحقيق الحلم الأكبر بدراسة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى في مصر، وما الذي دفعه لأن يغني "صوت الضمير"؟ الإجابة في الملف الصوتي أعلى الصفحة.
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