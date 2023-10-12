"غنّوا في السلم وفي الحرب": العازف الفلسطيني خليل قمر يرى في الموسيقى لغة السلام

MicrosoftTeams-image (19).png

Source: Supplied / Khalil Kamar

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

نشأ خليل قمر في بيت موسيقي، فنما في داخله حب العزف على آلة العود التي كان والده يعزفها أيضاً. لكن رغم ذلك، رفض والده أن يتعلم العزف، ولم يُرد له دخول عالم الفن. لكن عشقه للعود وتعلقه به كانا أقوى من رغبة والده الذي استسلم للأمر الواقع. من هنا انطلق مشواره مع العزف بعمر العشر سنوات ما بين الأردن وفلسطين. بعد هجرة العازف والملحن خليل قمر إلى أستراليا عام 1972، أبى إلا أن يكمل المشوار الذي بدأه حتى وصل إلى الاحتراف. يحمل قمر شعار الموسيقى لغة السلام التي تجمع كل الشعوب، ويرفض القتل مهما كان، لكنه يرى أن كل إنسان له الحق والحرية بالدفاع عن نفسه. فكيف استطاع أن يكمل مشواره الفني في بلاد الاغتراب، ولماذا لم يتمكن من تحقيق الحلم الأكبر بدراسة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى في مصر، وما الذي دفعه لأن يغني "صوت الضمير"؟ الإجابة في الملف الصوتي أعلى الصفحة.

MicrosoftTeams-image (3).png
Source: Supplied
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك
و
إنستغرام.


اشتركوا في
قناة SBS Arabic على YouTube
 لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
شارك

الأكثر متابعة

Untitled design.jpg

حزن وغضب في أستراليا: وقفة احتجاجية 'عربية' أمام أوبرا سيدني وتجمع للجالية اليهودية في فيكتوريا

Copy of 2 WAY WEBSITE HEADER (21).jpg

أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

05:23
Kariong glyphs.jpg

ما سر النقوش الهيروغليفية التي وجدت في منتزه في نيو ساوث ويلز؟

15:10
Smoke rises from Gaza in latest attacks

الوضع الإنساني في غزة: 'قصف متواصل فإلى أين يريدوننا أن نرحل؟'

Tobacco

حرب عصابات في فيكتوريا تُشعل نار تجارة التبغ غير الشرعية

A group of men wearing suits walk together. One middle-aged man with a white beard raises his right hand.

من النشأة إلى الآن.. كل ما تريد معرفته عن حركة حماس

11:15
A group of asylum seekers arrive on Christmas Island

'مرضى ومتعبون': طالبة لجوء عالقة منذ 12 عاماً دون استقرار في أستراليا تصف معاناتها

08:42
Zara Al-rachidi

سفيرة القفطان المغربي في أستراليا: 'هذا فخر لي وللمرأة العربية'

Latest podcast episodes

bullying.png

"كم انت قبيحة!": كلمات قتلت مراهقة مصرية وجددت النقاش حول مكافحة التنمر

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 12/10/2023

Tariq Alharis.jpg

"حبي لأدلايد كبير جداً ولكن بغداد معشوقتي الأولى": ماذا قدّم الكاتب طارق الحارس للجالية العراقية؟

Australia Explained: Clothing Waste - Woman folding laundry

كيف تتخلصون من ملابسكم غير المرغوب فيها بطريقة صديقة للبيئة في أستراليا؟