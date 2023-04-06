الفنان السوري جورج كرم: الفن الخليجي حافظ على أصالته وفقد رونقه في البلاد الأخرى

Singer George Karam

Singer George Karam

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الفنان جورج كرم يعيد توزيع الأغنية الخليجية " ليلة لو باقي ليلة" لصاحبها الدكتور عبد الرب إدريس

الفنان جورج كرم هو فنان سوري يقيم في أستراليا منذ 5 سنوات حيث يعمل في مجال الغناء وتأليف الألحان.
حافظ جورج طيلة مدة إقامته في أستراليا على أداء أغان خاصة له وأخرى لكبار الفنانين اللبنانيين والسوريين.
أعشق الفن القديم المشبع بالكلام الرائع والألحان القوية
تحدث جورج إلى برنامج بيت المزيكا عن أدائه لأغنية الفنان السعودي الدكتور عبد الرب إدريس موضحا أنه التزم في أدائه لهذه الأغنية بخصوصيتها.
عشت في دول الخليج ودرست العود هناك وتعلمت الريشة الخليجية واللكنة الخليجية كذلك
وأضاف جورج أن الأغنية الخليجية تفوقت على نظيراتها في العالم العربي لما تعرفه من جمال الأشعار وروعة الألحان.
ولجورج أغان خاصة به ومنها " علقتيني بهواك" التي لقيت استحسانا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح جورج أن إلمام الفنان بتأليف الألحان قد يساعده على أداء أغانيه بشكل أفضل.
لحن جورج لمجموعة من الفنانين في سوريا ولبنان لكن انتقاله إلى أستراليا حال دون تعامله المباشر مع الفنانين والفنانات في العالم العربي.
أما عن عمله في أستراليا، فقال جورج أنه يغني في الحفلات العامة والخاصة.
اشتقت الى حياة الفن في الخليج وأنا لست راض عن حياتي الفنية في أستراليا
هذا ما قاله جورج في رد على السؤال ما إذا كان جورج راض عن حياته في أستراليا.

المزيد عن الفنان جورج كرم في اللقاء أعلاه
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