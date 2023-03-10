الفنان السوري حازم الشريف: لقبي خولني الإنتماء إلى جميع الدول العربية

لم يختلف على لقبه العرب بل هم الذين لقبوه بمحبوب العرب إثر مشاركته وفوزه في برنامج "Arab Idol" حيث سحر قلوبهم واحتكر على محبتهم: إنه حازم شريف.





يقوم حازم بجولة فنية في مارس الجاري هي الأولى من نوعها في أستراليا ليحيي مجموعة من الحفلات.



في لقاء حصري مع برنامج بيت المزيكا، تحدث حازم عن نشأته في سوريا وانتقاله الى لبنان وبداياته الفنية.



أنا ابن حلب تعلمت الموسيقى في معهد العربي الذي أصبح فيما بعد معهد صباح فخري

انتقل حازم الى بيروت وفيها قام بمختلف الأشغال في سبيل الوصول الى مبتغاه وهدفه الوحيد وهو الغناء.



تقدم الى برنامج الهواة فيما بعد ليصبح حازم صاحب اللقب محبوب العرب.



وفي رد عن السؤال بشأن رفضه حمل العلم السعودي فور إعلان نتيجة المسابقة قال حازم:



لم أحمل العلم السعودي لغياب العلم السوري في تلك اللحظة على المسرح

لحازم عدة أغان ناجحة وكانت أغنية " ندم " الفارقة في مشواره الفني ذلك أن الأغنية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية وكذلك في تركيا.



أما عن جولته الفنية في أستراليا فوصفها بالناجحة وعبر عن بالغ سعادته لتواجده بها ولقاء جمهوره في أستراليا.





المزيد في اللقاء الوارد أعلاه مع محبوب العرب حازم شريف



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

