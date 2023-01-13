الفنان العراقي ستار سعد: هذه هي الظروف الاستثنائية لأغنية "هلا بصرتنا"

تكاثفت جهود أهل العراق لإنجاج خليجي25، ولعل جهود الفنانين كانت واضحة من خلال أغان تشيد بالعراق وبأهله وأخرى ترحب بالفرق الخليجية المشاركة وبجماهيرها ومن أهم هذه الأغاني على الإطلاق :أغنية "هلا بصرتنا" للمطرب ستار سعد.



عن أغنية "هلا بصرتنا" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الفني تحدث ستارسعد إلى برنامج بيت المزيكا.



Singer Sattar Saad ستار هو فنان عراقي من البصرة لمع نجمه في العالم العربي ودخل باب النجومية منذ أن أحبته الجماهير أثناء مشاركته في برنامج The Voice في نسخته الثانية حيث انضم إلى فريق الفنان كاظم الساهر والذي سهر بدوره على تدريبه إلى أن تمكن من الفوز باللقب.



لم يكن برنامج The Voice البرنامج الوحيد الذي شارك فيه ستار لإثبات موهبته بل حاول فيما قبل دخول المنافسة في برامج هواة أخرى لكن الحظ لم يكن حليفه آنذاك. فخلال حديثه إلى برنامج بيت المزيكا، استذكر ستار فترة صباه وتعلقه الشديد بالفن.



كنت خجولا وأغني عندما أكون بمفردي إلى أن فاجئني والدي عندما استمع لغنائي وأنا غير منتبه لوجوده بالغرفة، فاستمتع بصوتي وشجعني على الاستمرار في الغناء

درس ستار الموسيقى وتعلم المقامات على يد الأستاذ طاهر العصامي لينطلق إلى عالم الفن وإتباث موهبته عبر المشاركة في برامج الهواة.



بعد حصولي على اللقب، أصدرت عدة أغاني معظمها لقيت تفاعلا كبيرا ما بين الجماهير العربية.

Singer Sattar Saad أما عن أغنية " هلا بصرتنا" فهي أغنية نتجت عن اصرار ستارلإسعاد أهل البصرة والترحيب بالفرق الخليجية للمشاركة في خليجي 25.



لم يكن لدي متسعا من الوقت للحصول على المساعدة من شركة الإنتاج فقررت التوجه إلى البصرة وتصويرها في ظروف استثنائية

وأعرب ستار عن مدى سعادته بنجاح أغنية " هلا بصرتنا" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي



كل يوم يكون للمرء فرصة لتحقيق النجاح، فعليه العمل بجدية واستغلالها لتحقيق طموحاته دون تخاذل

هكذا تحدث ستار عن مدى إيمانه بالمثابرة وبدل المجهود، مما يجعله قادرا على الاستمرار في الساحة الفنية على الرغم من تزايد عدد الفنانين العراقيين.



أعمل مع فريق عملي لتنفيذ خطط مستقبلية للغناء بجميع اللهجات

وأضاف ستار أنه لحن أغنية " مشتاق" وهو دائم الشوق لوالديه لتزايد عدد سفراته وتنقلاته أما " أغنية وعد شرف فهي لشخص يسكن قلبه.

