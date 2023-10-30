سوري هاجر بعمر الستين: "شعرت بقشعريرة فرح عند وصولي لملبورن"

"وصلت إلى أستراليا بعمر 60 عامًا، ويومًا بعد يوم بدأت بالتأقلم حتى تمكنت من أن أقوي نفسيتي ووضعي وأن أقف من جديد في أستراليا "





هكذا بدأ غريغيور خضريان سرد قصة هجرته لإذاعة أس بي أس عربي 24.





عشق الموسيقى مذ كان صغيرًا في دمشق حين كان يرى صديق والده يعزف على آلة " الكلارينيت"، فاشترى آلة ساكسفون مستعملة، وبدأ يعزف سماعياً، لكنه عزز الموهبة بالدراسة حتى أبدع في العزف بعمر 16عاماً.





عام 2011 ضاق الحال والوضع في سوريا، قرر بعدها التوجه إلى لبنان بهجرة أولى ومحاولة للاستقرار هناك بحكم أن زوجته لبنانية.





عمل في عدة فرق في لبنان، لكن الحال لم يكن كما يرغب، تقدم للجوء إلى أستراليا عندها قال:" حالفني الحظ" باللجوء والهجرة إلى استراليا عام 2016 وكان عمره في الستين من عمره.



غريغور خضريان عاشق الساكسيفون Source: Supplied يصف اللحظات الأولى لهبوط الطائرة ووصوله مع زوجته وولديه إلى ملبورن في 12 ديسمبر2016 بقوله: "شعرت بقشعريرة فرح وأنني وصلت إلى المكان الذي كنت أتمناه منذ زمن بعيد".





وأضاف غريغور:" اخترت استراليا لتكون محط هجرتي، لأنني كنت أبحث عن بلد أجد فيها الأمان النفسي والاجتماعي والفرح والعمل بحرية وأن يتقبل الجمهور ما أقدمه".



عن رحلة تأقلمه مع الهجرة بعمر ال60 قال: "كانت صعبة جداً" فقد كان في حالة نفسية متأرجحة بين الماضي والحاضر لكنه أوضح: " آن الأوان لبدء مرحلة جديدة".



عريغور مع فرقة طرب في أستراليا Source: Supplied غريغور نشأ في حارات دمشق العتيقة لعائلة سورية من أصل أرمني يلاحقه الحنين الأجواء دمشق القديمة والحوائط ورائحة الخشب في حاراتها الأصيلة.





وعن نشأته قال: "نشأت حياة هادئة في عائلة سورية متفهمة ومتقبلة لطموح أبنائها، لذلك لم يعارضني والدي باختيار دراسة الموسيقى".



غريغور مع إحدى الفق في سوريا Source: Supplied لم تقتصر موهبة غريجور بالموسيقى بل عززها بالتمثيل ببعض الأدوار الثانوية في بعض المسلسلات السورية المعروفة مثل: الفصول الأربعة، مرايا، والولادة من الخاصرة وقبل الغروب.





كما كان لغريغور مشاركات رياضية مبدعة وحظي جوائز عدة على المستوى المحلي في سوريا.



غريغور يتسلم كأس فوزه بإحدى المسابقات الرياضية في سوريا Source: Supplied في أستراليا، يشق غريغور طريقه في عالم الموسيقى، ليصبح عضواً في فرقة "طرب" المتعددة المواهب والمشارب، بعد أن تعرف على مؤسسها يوسف الريماوي ليقدم معها الموسيقى الكلاسيكية العربية والغربية بأسلوب مبتكر لاقت نجاحاً لأن الموسيقى على حد قوله" لغة عالمية".



غريغور خضريان مع مؤسس فرقة طرب يوسف الريماوي Source: Supplied بعد أن وصل لعمر66 يرى غريغور: "أن الهجرة إلى أستراليا بهذا العُمر رغم صعوبتها ، إلا أن العيش في استراليا هو "راحة للبال". ويوضح:" هنا وصلت للبلد الذي يعطيني حقي وحريتي بكل شيء وهذا أمر يسعدني".





وينصح المهاجر الجديد، أن يأخذ الأمور ببساطة ويبدأ خطواته الجديدة دون تراجع ويندمج في المجتمع الأسترالي.



للاستماع لقصة هجرة الفنان السوري وعازف الساكسفون جريجور خضريان. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.



