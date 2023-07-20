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المدرب هاني بيتو: الأفضل ابعاد أطفالنا عن الشاشات وزجهم في الرياضة
Soccer Academy Credit: Syrian Eagles Coach and founder of Soccer Academy in Melbourne
أُفتتح في مدينة ملبورن أكاديمية كرة القدم Soccer Academy للذكور والاناث من خلفيات مهاجرة ولاجئة من عمر ست سنوات ولغاية 16 عاما من أجل استقطاب المواهب الرياضية واشغال أوقات اللاعبين برياضات تقوي نشاطاتهم البدنية والعقلية. فما هي طريقة التسجيل فيها؟ المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الكابتن هاني بيتو مؤسس الأكاديمية ومدرب فريق Syrian Eagles.
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