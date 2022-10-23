ما هي أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي رواجا بين الشباب؟

أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي أحد أهم الوسائل المؤثرة في المشهد الإعلامي خلال السنوات الأخيرة في أستراليا والعالم أجمع.





وقامت مؤسسة بي سي دبليو البحثية باستطلاع جديد مؤخرا لمعرفة أكثر تطبيقات التواصل المستخدمة بين الشباب العربي والتي جاءت بنتائج مثيرة للاهتمام.





حيث حل تطبيق واتساب في المركز الأول بنسبة 82% في مفاجأة كبيرة بعد أن تمكن من إزاحة فيسبوك من صدارة الترتيب والتي حافظ عليها لسنوات طويلة.





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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