أس بي أس عربي۲٤

ما هي أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي رواجا بين الشباب؟

أس بي أس عربي۲٤

Social media expert

Credit: Creative Commons

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نشر في: 24/10/2022 10:45am
By Petra Taok, Saleem Al- Fahad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 24/10/2022 10:45am
By Petra Taok, Saleem Al- Fahad
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي أحد أهم الوسائل المؤثرة في المشهد الإعلامي خلال السنوات الأخيرة في أستراليا والعالم أجمع.

وقامت مؤسسة بي سي دبليو البحثية باستطلاع جديد مؤخرا لمعرفة أكثر تطبيقات التواصل المستخدمة بين الشباب العربي والتي جاءت بنتائج مثيرة للاهتمام.

حيث حل تطبيق واتساب في المركز الأول بنسبة 82% في مفاجأة كبيرة بعد أن تمكن من إزاحة فيسبوك من صدارة الترتيب والتي حافظ عليها لسنوات طويلة.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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