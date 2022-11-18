"البعض خرج من السينما وهو يبكي" جائزة استرالية مرموقة لفيلم فلسطيني عن طفلة تكافح للبقاء على قيد الحياة

النقاط الرئيسية فاز الفيلم الاردني الفلسطيني "فرحة " بجائزة "افضل فيلم عن فئة افلام الشباب في مهرجان Asia Pacific Screen Awards

قالت سلّام إن الفيلم الذي جال مهرجانات عالمية عديدة قد فتح اعين الجمهور الغربي على معاناة الفلسطينيين وقصصهم

اعتبرت المخرجة دارين سلّام ان قصة الفيلم عالمية وتعكس معاناة الاطفال في الحروب عبر العصور

فاز الفيلم الاردني الفلسطيني "فرحة " بجائزة "افضل فيلم عن فئة افلام الشباب في مهرجان Asia Pacific Screen Awards الذي استضافته كوينزلاند في نهاية الاسبوع الماضي. الفيلم من تأليف وإخراج دارين سلّام.





تدور احداث "فرحة" في فلسطين عام 1948 وبطلته الرئيسية هي الفتاة الفلسطينية فرحة التي تبلغ من العمر 14 عامًا وتعيش في قرية حيث يتم عادة تزويج الفتيات ممن هن في سنها.





ولكن لفرحة حلم اخر، فهي تريد مواصلة تعليمها على الرغم من التقاليد واقتصار التعليم في قريتها على الصبية. وعندما يقتنع والدها أخيرًا ويصبح حلم فرحة قريب المنال، يطل الخطر على قريتهم ويتحول حلم فرحة من التعلم في المدينة إلى حلم البقاء على قيد الحياة.



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شكرت المخرجة دارين سلّام لجنة المهرجان على منح فلمها الجائزة وقالت "اشكركم على إيمانكم بالقصص التي تسلط الضوء على الأقليات والسكان الأصليين وعلى شجاعتكم في اختيار فيلم فرحة. واشكركم على فهم أهمية الفن كوسيلة لمشاركة أصواتنا".





وفي حديثها مع SBS Arabic24 قالت سلّام إن الفيلم الذي جال مهرجانات عالمية عديدة قد فتح اعين الجمهور الغربي على معاناة الفلسطينيين وقصصهم، "البعض خرج من دور السينما وهو يبكي" معتبرة ان هذه النوعية من الافلام الانسانية هي الانسب لمخاطبة الجمهور غير العربي عن جذورالقضية الفلسطينية بأصوات وقصص اصحابها.



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وتضيف المخرجة سلّام ان الفيلم تم تصويره في احدى قرى محافظة عجلون الاردنية لكنها حرصت ان تكون المشاهد والازياء مناسبة للحقبة التاريخية التي يتحدث عنها الفيلم.





واعتبرت المخرجة دارين سلّام ان قصة الفيلم عالمية وتعكس معاناة الاطفال في الحروب عبر العصور وهذا سر نجاح الفيلم في جذب اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء.





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