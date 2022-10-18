مدارس تستعين بالساعات الرقمية: هل تصبح ساعة الحائط من ذكريات الماضي؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم استخدام الساعة الرقمية خلال امتحان المرحلة الثانوية (GCSE) المعمول به في و و بعدما فشل الطلبة في معرفة الوقت عبر ساعة الحائط.
وتتراوح أعمار الطلبة الذين يقدمون هذا الامتحان بين 14- 16 عاما.
فهل تصبح ساعة الحائط من ذكريات الماضي؟
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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
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