SBS Arabic24

مدارس تستعين بالساعات الرقمية: هل تصبح ساعة الحائط من ذكريات الماضي؟

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Credit: Jon Tyson/ Unsplash

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نشر في: 18/10/2022 11:06am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 18/10/2022 11:06am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم استخدام الساعة الرقمية خلال امتحان المرحلة الثانوية (GCSE) المعمول به في
إنجلترا
و
ويلز
و
إيرلندا الشمالية
بعدما فشل الطلبة في معرفة الوقت عبر ساعة الحائط.

وتتراوح أعمار الطلبة الذين يقدمون هذا الامتحان بين 14- 16 عاما.

فهل تصبح ساعة الحائط من ذكريات الماضي؟

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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