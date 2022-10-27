SBS Arabic24

"الاحتياطي": مذكرات الأمير هاري قريبا في الأسواق تحت عنوان مثير للجدل

SBS Arabic24

Books Prince Harry

This image provided by the Random House Group shows the cover of "Spare," Prince Harry's memoir. The book is an object of obsessive anticipation worldwide since first announced last year, is coming out Jan. 10. (Random House Group via AP) Credit: AP

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نشر في: 28/10/2022 10:48am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 28/10/2022 10:48am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
صرحت دار النشر Penguin Random House إن مذكرات الأمير هاري ستصدر تحت عنوان "الاحتياطي" في العاشر من يناير بداية العام المقبل.

وقالت دار النشر إن المذكرات ستسرد بصدق رحلة الأمير من "الصدمة إلى التعافي".

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الكتاب سيظهر بـ15 لغة منها الإسبانية والفرنسية والصينية، والنسخ الإنجليزية ستتوافر في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا.

وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيها استرلينيا (32.43دولارا) في بريطانيا وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.

ولكن ماذا تعني كلمة "الاحتياطي" التي تم اختيارها عنوانا للكتاب؟

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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