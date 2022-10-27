"الاحتياطي": مذكرات الأمير هاري قريبا في الأسواق تحت عنوان مثير للجدل

صرحت دار النشر Penguin Random House إن مذكرات الأمير هاري ستصدر تحت عنوان "الاحتياطي" في العاشر من يناير بداية العام المقبل.







وقالت دار النشر إن المذكرات ستسرد بصدق رحلة الأمير من "الصدمة إلى التعافي".





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الكتاب سيظهر بـ15 لغة منها الإسبانية والفرنسية والصينية، والنسخ الإنجليزية ستتوافر في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا.





وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيها استرلينيا (32.43دولارا) في بريطانيا وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.





ولكن ماذا تعني كلمة "الاحتياطي" التي تم اختيارها عنوانا للكتاب؟





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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