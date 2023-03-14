تفاصيل غريبة في حادث سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

Mohamed Salah

Source: AAP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بعد تعرض فيلا نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بالقاهرة للسطو خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشف مسؤولان أمنيان، عن تفاصيل إضافية بخصوص الحادثة.

وبحسب التصريحات التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس، إن اللصوص سرقوا أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الكابل فقط من فيلا نجم ليفربول في منطقة التجمع على بعد نحو 50 كيلومترا شرق وسط مدينة القاهرة.

وأفاد المسؤولان أن اللصوص لم يتمكنوا من سرقة أسطوانة غاز الطهي في حديقة لاعب ليفربول لثقلها، فما الذي حدث؟

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.


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