"ملاحقة صارمة": الحكومة تطلق حملة شرسة لقمع أي استغلال لنظام التأشيرات

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تطلق الحكومة الفدرالية حملة صارمة موجّهة ضد الذين يستغلون نظام التأشيرات اذ أصدرت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، ووزير الهجرة، أندرو جايلز، مراجعة استغلال نظام التأشيرات التي أجرتها رئيسة شرطة فيكتوريا السابقة، كريستين نيكسون.

سيكون وكلاء الهجرة وأصحاب العمل المراوغون في خط الملاحقة الأمامي في حملة القمع لمنع "الانتهاكات البشعة" لحاملي التأشيرات المؤقتة، والتي يزعم حزب العمال أنها ازدهرت في ظل الحكومة الائتلافية.
A new survey has revealed job exploitation
Source: AAP
ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات صارمة ضد وكلاء الهجرة بعد مراجعة وجدت أن بعض الوكلاء كانوا يفسدون نظام التأشيرات وأن نظام الهجرة الأسترالي يستغل من قبل المجرمين المنظمين للاتجار بالبشر.
وجدت مفوضة شرطة فيكتوريا السابقة كريستين نيكسون "انتهاكات الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المنظمة" بسبب ثغرات في نظام الهجرة الأسترالي إثر مراجعة أوسع لسياسة الهجرة الأسترالية.

ما الثغرات في نظام الهجرة التي كانت مدخلًا لأشكال الاستغلال؟ وما الإجراءات التي ستتخذ للتصدي لهذه الانتهاكات؟

الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.

هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

 

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