"ملاحقة صارمة": الحكومة تطلق حملة شرسة لقمع أي استغلال لنظام التأشيرات

سيكون وكلاء الهجرة وأصحاب العمل المراوغون في خط الملاحقة الأمامي في حملة القمع لمنع "الانتهاكات البشعة" لحاملي التأشيرات المؤقتة، والتي يزعم حزب العمال أنها ازدهرت في ظل الحكومة الائتلافية.



Source: AAP ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات صارمة ضد وكلاء الهجرة بعد مراجعة وجدت أن بعض الوكلاء كانوا يفسدون نظام التأشيرات وأن نظام الهجرة الأسترالي يستغل من قبل المجرمين المنظمين للاتجار بالبشر.



وجدت مفوضة شرطة فيكتوريا السابقة كريستين نيكسون "انتهاكات الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم المنظمة" بسبب ثغرات في نظام الهجرة الأسترالي إثر مراجعة أوسع لسياسة الهجرة الأسترالية.





ما الثغرات في نظام الهجرة التي كانت مدخلًا لأشكال الاستغلال؟ وما الإجراءات التي ستتخذ للتصدي لهذه الانتهاكات؟





الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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