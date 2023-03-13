عسكري سابق: صفقة الغواصات مهمة لأستراليا رغم التكلفة العالية

أكد العسكري السابق في سلاح الجو الاسترالي عاصم سويد أن صفقة الغواصات التي تم الاعلان عنها صباح الثلاثاء في قاعدة سان دييغو الامركية "مهمة جدا" لأستراليا.



وقال سويد في حديث له مع أس بي أس عربي24 صباح الثلاثاء إن الاهمية العسكرية لهذه الغواصات تتفوق على التكلفة العالية لها شريطة أن يكون قرار استخدامها "سيادياً" أستراليا.



وتم الاعلان هذا الصباح عن تفاصيل الصفقة والتي ستشمل شراء ما لا يقل عن 3 غواصات أمريكية من طراز فيرجينيا مع خيار شراء أثنتين أخريين بالاضافة الى بناء 8 غواصات من دراز "أس أس أن أوكوس" بالتعاون بين بريطانيا وأستراليا.



وتبلغ قيمة الصفقة بحسب التقديرات الرسمية 368 مليار دولار على مدى 30 عاماَ.



ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه "أكبر استثمار" عسكري في تاريخ أستراليا.



وقال ألبانيزي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية وبجانبه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا هو "أكبر استثمار" في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.



وجاء إعلان الاتفاق في اجتماع استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعدة سان دييغو البحرية في ولاية كاليفورنيا.



وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ضمنت الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مدى عقود"، مشيرا إلى أن اتفاق الغواصات من شأنه تعزيز "آفاق السلام لعقود مقبلة".



Prime Minister Rishi Sunak during a meeting with US President Joe Biden and Prime Minister of Australia Anthony Albanese at Point Loma naval base in San Diego, US, to discuss the procurement of nuclear-powered submarines under a pact between the three nations as part of Aukus, a trilateral security pact between Australia, the UK, and the US. Picture date: Monday March 13, 2023.. See PA story POLITICS Aukus. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire Credit: Stefan Rousseau/PA/Alamy وأستراليا التي انضمّت قبل 18 شهرا إلى تحالف أوكوس (AUKUS) مع واشنطن ولندن، لن تتلقى أسلحة نووية، لكنّها ستحوذ غواصات تعمل بالدفع النووي ما سيحدث تحوّلا في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة لحفظ ميزان القوى القائم منذ عقود في منطقة الهادئ.





وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سالفيان في مؤتمر صحافي إن مشروع الغواصات يجسّد تعهّد واشنطن على المدى الطويل حماية "السلم والاستقرار" في منطقة آسيا المحيط الهادئ.





وأشار إلى أن الشراكة مع أستراليا والتي تتضمن تشارك تكنولوجيا نووية سرية لم يسبق أن تم تشاركها إلا مع بريطانيا هي "التزام سيمتد عقودا وربما قرنا من الزمن".





وأوضح أن هذه الغواصات ستحمل تسمية "اس اس ان-أوكوس" وستعمل بالدفع النووي وستكون مجهّزة بأسلحة تقليدية.





وأعلن أنها ستبنى استنادا إلى تصميم بريطاني وبتكنولوجيا أميركية وستتطلّب "استثمارات كبرى" في البلدان الثلاثة.





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