من عامل في مطعم إلى صاحب مصنع: لاجئ سوري يروي قصة نجاح عنوانها التخطيط والإصرار

وصل اللاجئ عدي الحريري إلى أستراليا عام 2015 قادماً من بلده الأم سوريا حيث كان يعمل في وظيفة حكومية.



Falafel By Oday Adeeb Al Hariri لم يكن أمام عدي الذي كان بصحبة زوجته وطفليه آنذاك سوى البحث عن عمل وبعد ثلاثة أشهرمن وصوله عمل في مهن مختلفة ليستقر به الأمر في مطعم عربي بسيدني.





في محاولة وإصرار منه لتحسين أوضاعه، كان عدي يخطط طيلة فترة عمله إلى تأسيس مطعمه العربي المتخصص في المأكولات الشرقية.



عملت في المطعم لمدة 3 سنوات، وكنت أخطط أثناءها وأفكر في أدق تفاصيل تأسيس مشروع لي

وضع عدي خطته آخذاً بعين الاعتبار عوامل عدة منها نوعية المأكولات والمنطقة التي سيؤسس بها أول مطاعمه ومتطلبات أخرى لتحقيق أهدافه.





وأوضح أنه ظل مصراً على تحقيق هدفه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهته لكسب ثقة الزبائن في مدة وجيزة.





كما عمل على تطوير أعماله حيث قام بتأسيس مصنع متخصص في الفلافل وتسويقها في أكبر المحلات الأسترالية.



Falafel product by Oday Adeeb Al Hariri وعلى الرغم من تفشي وباء كورونا، لم يتوقف عدي عن العمل بفضل إصراره وحسن إدارته وقدرته على إقناع العملاء بجودة منتجاته.



Falafel product by Oday Adeeb Al Hariri قصة عدي لا تنتهي هنا لأن طموحه، "لن يتوقف على هذا الحد" حيث يخطط لإنشاء مشاريع أخرى في أستراليا.





استمعوا إلى المقابلة كاملة في الملف الصوتي أعلاه.





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