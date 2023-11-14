تجربة مهاجرة جمعت بين العمل والأمومة: "النجاح في أستراليا ليس مستحيلا لكنه يقتضي هذه الخطوات"
قيل عن المرأة إن من تهز المهد بيمينها، تتهز العالم بيسارها. وكثيرات هن من أثبتن أنفسهن في بلادهن وفي بلاد المهجر، ومن بينهن ريام جمال التي وصلت إلى أستراليا وهي لا تحمل معها سوى طموحاتها. تسلقت ريام سلم الدراسة من Tafe الى الجامعة لتحصل على شهادة جامعية في علم الأمراض. إلا أن طموحاتها لم تتوقف عند هذا الحد بل ثابرت على تعلم مهارات أخرى منها الإدارة وغيرها. فكيف استطاعت التوفيق ما بين الأمومة والدراسة؟ وكيف تمكنت من تحقيق طموحاتها التي قد تبدو للبعض بعيدة المنال؟ تعرفوا على قصة ريام جمال كاملة في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.
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