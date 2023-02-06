الخطاط عمر بقا: الخط العربي سحرني وأبهرني منذ المرحلة الابتدائية

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قال الخطاط الأسترالي اللبناني عمر ابراهيم بقا، لبرنامج أستراليا اليوم، "كنت في الصف الرابع الابتدائي حين سحرتني وابهرتني الحروف العربية في كتبي المدرسية بروعة جمالها.

Key Points
  • الخطاط الأسترالي اللبناني عمر ابراهيم بقا سحره الخط العربي منذ ان كان في الصف الرابع الابتدائي في لبنان
  • طلق الخطاط بقا كتابه بعنوان "كيف تصمم لوحتك الاعلانية" ويعتبر هذا الكتاب هو الأول في العالم العربي
  • استطاع الخطاط عمر ان يطور موهبة الخط لديه عن طريق دراسة هذا التخصص في استراليا بالإضافة إلى تفرده بفن تصاميم العلامات التجارية والاعلانات المسمى
قصة اليوم تتحدث عن الخطاط الأسترالي اللبناني عمر ابراهيم بقا الذي سحره الخط العربي منذ ان كان في الصف الرابع الابتدائي في لبنان. وصل السيد عمر إلى أستراليا في العام 1993 واستطاع ان يطور موهبة

الخط لديه عن طريق دراسة هذا التخصص في استراليا بالإضافة إلى تفرده بفن تصاميم العلامات التجارية والاعلانات المسمى Signs Design.
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وكان السيد عمر يعيش في مدينة الميناء بلبنان وهي مدينة البحر والأمواج والمراكب فأطلق عمله الأول وهو بعمر 14 عاماً وهو عبارة عن خط مركب صيد. أما هنا في استراليا فقد أطلق الخطاط عمر ابراهيم بقا

كتابه بعنوان "كيف تصمم لوحتك الاعلانية" ويعتبر هذا الكتاب هو الأول في العالم العربي.
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وقال
، لبرنامج أستراليا اليوم، "كنت في الصف الرابع الابتدائي حين سحرتني وابهرتني الحروف العربية في كتبي المدرسية بروعة جمالها."

وأضاف "كنت أجلس ساعات في غرفتي وارسم الحروف بقلم الرصاص وليس قلم الخط لان ليس لدي فكرة حينها عن اقلام الخط. بقيت على هذه الحالة حتى عمر الحادية عشر والرابعة عشر بدأت بالتدريب على الخط حتى أطلقت أول عمل لي عندما كنت صغيرا."
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"ولاني كنت أعيش في مدينة الميناء فكان أول عمل لي هو خط مركب صيد وبقيت حوالي اربع ساعات لكتابة تلك الحروف مستعملا الدهان أو البويه وفرشاة ناعمة مخصصة لهذا الغرض. فكانت هذه أول مرة لي

استخدم هذه الفرشاة لكتابة الحروف. وكانت هذه التجربة أصعب مما كنت أتصور".

وتابع الخطاط الأسترالي اللبناني عمر ابراهيم بقا "كنت أمارس مهنة الخط وانا على مقاعد الدراسة حتى نهاية البكالوريا. ولكن الخط العربي شدني بطريقته مما جعلني ابحث عن اساتذة مختصين بالخط العربي وقواعده

لأتدرب على يدهم. وبالفعل حصلت على شهادات للخط من لبنان. "
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وذكر "عندما انتقلت الى أستراليا طورت من عملي في الخط العربي. ويقال ان الخط في القط وهو الزاوية التي تقطي فيها الفلم عندما تمسكيه لان الزاوية هي التي تحدد جودة الخط بالاضافة الى التمرين."

وخلص الخطاط بقا إلى القول "هنالك قلم خاص بامبو مصنوع من القصب الجاف ويرن عندما نضعه على الطاولة ونستخدمه للخط. وان يكون الانسان محترفا في بري القلم ليناسب يده وأهم شيء الزوايا."
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المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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