"السحور بداية الاستعداد النفسي للصيام" عائلات مسلمة وغير مسلمة تتشارك لقمة رمضان

Key Points تكمن أهمية السحور في الاستعداد ليوم الصيام الذي يستمر حوالي 12 ساعة صيام

قال سماحة الشيخ علاء الزقم إن السحور مهم لان الجسم يحتاج لبعض الطعام

ذكرت السيدة ريم الحُسين أن التحضير للسحور يأخذ وقتاً كبيراً

وجبة السحور هي الوجبة التي يتناولها المسلم وقت السحر أي قبل صلاة الفجر وغالباً ما تكون هذه الوجبة خفيفة تساعد المسلم على صيام النهار وتقويه على طاعة الله.



اقرأ المزيد الأفراد والمنظمات ينظمون موائد إفطار رمضان

وقال سماحة الشيخ علاء الزقم إمام وخطيب مسجد "الصديق" في منطقة هيدلبيرغ بملبورن "أولا أهنىء المجتمع المسلم في استراليا بقدوم شهر رمضان المبارك وأشكر أس بي أس عربي





أربع وعشرين على هذه التغطية المتميزة دائما. تكمن أهمية السحور في الاستعداد ليوم الصيام الذي يستمر حوالي 12 ساعة صيام."





وأضاف الشيخ علاء "السحور مهم لان الجسم يحتاج لبعض الطعام. كما ان السحور فرصة للأسرة للإستيقاظ من النوم وتتشارك طعام السحور. بعض الأسر تؤدي الصلوات والدعاء وقراءة





القرآن. وقت السحور هو فرصة لتأدية الجانب الروحي. السحور هو بداية الاستعداد النفسي للصيام."



"شهر رمضان شهر متميز جدا للمجتمع المسلم في أستراليا لان كل المسلمين يحتفلون به من الجاليات المختلفة في أستراليا. رمضان فرصة لتقوية العلاقات ليس فقط مع الله سبحان وتعالى وانما مع المجتمع المسلم من جميع الأطياف والأعراق".



رمضان فرصة لتقوية العلاقات بين الأسرة الواحدة. فرصة للمسلمين للقاء خلال أوقات الصلاة والتعارف

وتابع الشيخ علاء "نجتمع من أخوتنا من غير المسلمين لنتشارك معهم طعام الافطار. رمضان فرصة لتجمع الأسرة الواحدة وشكر الله على النعم التي اكرمنا الله سبحان وتعالى بها في





أستراليا. رمضان فرصة لتقوية العلاقات بين الأسرة الواحدة. فرصة للمسلمين للقاء خلال أوقات الصلاة والتعارف. وكذلك أيضا اللقاء بغير المسلمين في شهر رمضان".



"في أستراليا الافطارات الان على مستوى كبير جدا بين المسلمين وغير المسلمين. يأتي شهر رمضان هذا العام وسط ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم في أستراليا والعالم. الأسر المسلمة





مطالبة بتحضير وتجهيز طعام السحور والافطار في كل يوم وفي كل ليلة. حتى بعض الأسر تستضيف الأقارب فهذا بالطبع يلقي ببعض الأعباء المالية على بعض الاسر."



في أستراليا الافطارات الان على مستوى كبير جدا بين المسلمين وغير المسلمين

"نحن ندعو الله سبحان وتعالى وخاصة نحن في بلد كريم فنحن في أفضل حال من بقية الناس نسأل الله ان يخفف عنهم. ونشجع ان تتشارك الأسر جميعا طعام الافطار مع بعض. اي افطار





مشترك بين بعض الأقارب".



وأكد الشيخ علاء على "ضرورة العمل المشترك بين الزوج والزوجة خاصة في شهر رمضان. لان في العديد من الأسر الزوج والزوجة يعملون فمن الضروري المساعدة في أعمال المنزل





وتحضير الطعام."



لا يأخذ التحضير لوقت السحور وقتا كبيرا بل يأخذ ساعتين

ومن جانبها، قالت السيدة ريم الحُسين زوجة الشيخ علاء الزقم "لا يأخذ التحضير لوقت السحور وقتا كبيرا بل يأخذ ساعتين. لا أحب اطبخ شغلات دسمة بل نأكل الوجبات الخفيفة. الشيخ





علاء يساعدني في تجهيز الطعام والاهتمام بأطفالي رغم انه لديه التزامات في الذهاب الى الجامع."



وأضافت السيدة الحُسين، لإذاعة اس بي اس عربي24، "ندعو اصدقاء من ديانات مختلفة لتعريفهم بشهر رمضان وأيضا الاصدقاء يدعوننا الى تناول الافطار مع عائلات مختلفة."





"أحب أطبخ في شهر رمضان ورق العنب ورز بلبن. لدينا حلويات اسمها قمر الدين نحبه ونعمله في رمضان".



المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



