سلطان النيادي: ثاني رائد فضاء إماراتي ينطلق في مهمة تمتد ستة أشهر

أعلنت "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إرسال طاقم من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمرّ ستة أشهر.





ينضمّ في المهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وآخر روسي إلى اثنين من زملائهما في إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا.



وهذه هي سادس رحلة طويلة ترسلها "ناسا" على متن مركبة "سبيس إكس" منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الذي أسّسه ماسك.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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