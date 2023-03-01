سلطان النيادي: ثاني رائد فضاء إماراتي ينطلق في مهمة تمتد ستة أشهر

epaselect USA NASA CREW 6 LAUNCH

epaselect epa10493373 Members of NASA's Crew-6 walk out of the Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building for Launch Complex 39A, in Titusville, Florida, USA, 26 February 2023. Source: EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أعلنت "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إرسال طاقم من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمرّ ستة أشهر.

ينضمّ في المهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وآخر روسي إلى اثنين من زملائهما في إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا.
وهذه هي سادس رحلة طويلة ترسلها "ناسا" على متن مركبة "سبيس إكس" منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الذي أسّسه ماسك.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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