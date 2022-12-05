توقعات مذهلة للكومبيوتر الخارق في كأس العالم .. والفائز؟

دأبت العديد من المؤسسات البحثية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم وخاصة في العقد الأخير والذي شهد تطورا مخيفا.





وتأتي الأحداث الدولية مثل كأس العالم دائما كمناسبة لاستعراض أحدث تطورات المجال وخاصة في توقعات الذكاء الاصطناعي لنتائج المباريات المقبلة.





ومن بينها، توقع الكومبيوتر الخارق لنتائج مباريات دور ربع النهائي، حيث توقع فوز البرازيل على كوريا الجنوبية واليابان على كرواتيا وسويسرا على البرتغال وإسبانيا على المغرب.





وتوقع وصول البرازيل وفرنسا إلى النهائي.. ولكن من سيكون الفائز؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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