أس بي أس عربي۲٤

توقعات مذهلة للكومبيوتر الخارق في كأس العالم .. والفائز؟

أس بي أس عربي۲٤

Copa do Mundo 2022 - Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões.

Copa do Mundo 2022 - Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões. Credit: Distributor

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نشر في: 5/12/2022 11:50am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 5/12/2022 11:50am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
دأبت العديد من المؤسسات البحثية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم وخاصة في العقد الأخير والذي شهد تطورا مخيفا.

وتأتي الأحداث الدولية مثل كأس العالم دائما كمناسبة لاستعراض أحدث تطورات المجال وخاصة في توقعات الذكاء الاصطناعي لنتائج المباريات المقبلة.

ومن بينها، توقع الكومبيوتر الخارق لنتائج مباريات دور ربع النهائي، حيث توقع فوز البرازيل على كوريا الجنوبية واليابان على كرواتيا وسويسرا على البرتغال وإسبانيا على المغرب.

وتوقع وصول البرازيل وفرنسا إلى النهائي.. ولكن من سيكون الفائز؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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