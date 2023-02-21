"تخليت عن الكماليات وتأمين السيارة لدفع قرض المنزل" معاناة مواطن أسترالي في ظل الغلاء

Key Points قال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن نظام الادخار التقاعدي في أستراليا يواجه إصلاحًا شاملًا ، حيث تبحث الحكومة عن طرق لمنع السحب المبكر لأموال الادخار

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن ايقاف سحب أموال الادخار التقاعدي كخطوة من شأنها حماية المدخرات التقاعدية للاستراليين

قال السيد باسم راشو انه وعائلته تخلوا عن الأشياء الكمالية وحتى أوقف تأمين السيارة في سبيل دفع قرض المنزل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعر الفائدة

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن ايقاف سحب أموال الادخار التقاعدي Superannuation كخطوة من شأنها حماية المدخرات التقاعدية للاستراليين.



اقرأ المزيد غلاء المعيشة في أستراليا

وقال وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن نظام الادخار التقاعدي في أستراليا يواجه إصلاحًا شاملًا ، حيث تبحث الحكومة عن طرق لمنع السحب المبكر لأموال الادخار.





والادخار التقاعدي هو نظام ادخار إجباري مصمم لمساعدة الأستراليين على توفير المال الذي يمكّنهم من الوصول إليه عند التقاعد. ويعتبر السوبر أو الادخار التقاعدي وسيلة فعالة للغاية للادخار واستخدام الأموال في سن الشيخوخة.





للحديث عن قرار الحكومة ايقاف سحب أموال الادخار التقاعدي وتداعياته على حياة الأستراليين، أجرينا لقاءً مع السيد باسم راشو الذي قدم طلباً للحصول على جزءٍ من مدخراته التقاعدية لدفع أقساط منزله لكن قرار الحكومة منعه من المضي قدماً في هذا الموضوع الذي قال عنه السيد باسم انه ليس بالأمر السهل سحب مبالغ من صندوق الادخار التقاعدي.



اقرأ المزيد أكثر من مائة ألف يتظاهرون في ملبورن ضد غلاء المعيشة

وقال السيد راشو، لبرنامج أستراليا اليوم، "معاملة التقديم للحصول على الادخار التقاعدي ليست سهلة وانما هي بحاجة الى وقت وجهد وتقديم أوراق ثبوتيه لاني جربت ذلك بنفسي وبالتالي الحكومة الفيدرالية أعلنت عن ايقاف سحب المدخرات التقاعدية."





وأضاف "قرار الحكومة الفيدرالية غير مناسب وغير صحيح الان لان تكاليف الحياة الباهضة وبالأخص مع ارتفاع أسعار الفائدة على قروض المنازل".





"تخليت أنا وعائلتي عن الكماليات وتأمين السيارة من أجل دفع قرض المنزل في ظل ارتفاع الاسعار."





ويذكر ان الاستراليين قاموا بسحب حوالي 36 مليار دولار من صناديق الادخار التقاعدي الخاصة بهم أثناء الوباء.





وتابع المواطن الأسترالي من أصول عراقية باسم راشو "نحن بحاجة لسحب المدخرات التقاعدية لتسديد اقساط المنزل وعلاج الاسنان الباهض الثمن في أستراليا. زوجتي ذهبت لزيارة طبيب الاسنان فطلب منها مبلغ 56 ألف دولار. فالقرار الحكومي غير صائب".





وخلص السيد باسم راشو إلى القول "بعد ان اسست عملي الحديد اصبح عليّ دفعات متراكمة من قروض المنزل فلجأت للادخار التقاعدي ولم احصل عليه لانهم أخبروني اني بحاجة الى كتاب اخلاء المنزل شريطة حصولك على المدخرات التقاعدية".





"عندما تصعب الحياة من الناحية المادية فمن الطبيعي ان يقل البناء والتحديث في المنازل وانا عملي هو صنع وتحديث المطابخ والخزانات. فحتى عملي قليل الان بسبب تركيز الناس على أمور أكثر أهمية من الأمور الكمالية."





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



