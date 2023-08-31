"زيادة بغية الحماية": كم ستبلغ قيمة المدّخرات المالية للحصول على تأشيرة الطلاب الدوليين؟

Students smiling in hallway at school, low angle view Source: AAP تم الإعلان عن هذا التغيير من قبل الحكومة الأسترالية بين مجموعة من التدابير الأخرى لدعم الطلاب الدوليين الحقيقيين والنزاهة الشاملة في نظام التعليم الدولي.





هذا ووصل ما يقرب من 22 ألف طالب لجوء إلى أستراليا بالطائرة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، حيث كشفت بيانات جديدة أنه تم ترحيل 12 فقط من أصل 75 ألف طالب لجوء مرفوضين في البلاد الشهر الماضي، ما يسجّل الرقم الأعلى منذ الانتخابات الفيدرالية في أيار/ مايو من العام الماضي، مع تزايد أعداد اللاجئين بالطائرات بسبب ارتفاع طلبات اللجوء من قبل المسافرين من الهند.





كم بلغ عدد الأشخاص الذي تم ترحيلهم منذ حزيران/يونيو من العام الماضي؟ وهل تشمل الزيادة المرتقبة على تأشيرة الطلاب الدوليين كل الدول ام تقتصر على فئة محددة من الدول؟





الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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