"زيادة بغية الحماية": كم ستبلغ قيمة المدّخرات المالية للحصول على تأشيرة الطلاب الدوليين؟

Prime Minister Scott Morrison says he is prioritising the return of skilled migrants and international students to Australian shores ahead of foreign tourists.

From 1 October 2023, international students will need to show evidence of A$24,505 in savings, which is a 17% increase on current levels. Source: Getty / Getty Images/urbazon

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تم تحديد المتطلبات المالية لتأشيرة الطالب عن الفئة الفرعية 500، مع فرض زيادة بنسبة 17 % على مقدار المدخرات التي يحتاجها الطلاب لإثبات إمكانية الحصول على تأشيرة والتي كانت مسبقًا مبلغ 21.041 دولارًا أستراليًا. اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سيحتاج الطلاب الدوليون إلى تقديم دليل على مدخرات بقيمة 24,505 دولارًا أستراليًا، تزامنًا مع قرار رفع حجم المدخرات التي يحتاجها الطلاب الدوليون للحصول على تأشيرة طالب.

Students smiling in hallway at school low angle view
Students smiling in hallway at school, low angle view Source: AAP
تم الإعلان عن هذا التغيير من قبل الحكومة الأسترالية بين مجموعة من التدابير الأخرى لدعم الطلاب الدوليين الحقيقيين والنزاهة الشاملة في نظام التعليم الدولي.

هذا ووصل ما يقرب من 22 ألف طالب لجوء إلى أستراليا بالطائرة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، حيث كشفت بيانات جديدة أنه تم ترحيل 12 فقط من أصل 75 ألف طالب لجوء مرفوضين في البلاد الشهر الماضي، ما يسجّل الرقم الأعلى منذ الانتخابات الفيدرالية في أيار/ مايو من العام الماضي، مع تزايد أعداد اللاجئين بالطائرات بسبب ارتفاع طلبات اللجوء من قبل المسافرين من الهند.

كم بلغ عدد الأشخاص الذي تم ترحيلهم منذ حزيران/يونيو من العام الماضي؟ وهل تشمل الزيادة المرتقبة على تأشيرة الطلاب الدوليين كل الدول ام تقتصر على فئة محددة من الدول؟

الإجابة مع وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.

هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.


 


 


 




شارك

الأكثر متابعة

07:12
NSW Works To Save The Koala As Bushfires, Habitat Loss And Disease Threaten Future Of Australia's Iconic Animal

الحياة الطبيعية مسؤولية الجميع: هل تعرفون الطرق العملية لإنقاذ حيوان بري وفق القانون الأسترالي؟

08:11
lion.jpg

أسد طليق يثير الذعر في الشارع (الفيديو بالداخل)

09:39
Australians back Muslim migrant ban

'حجج واهية في قرار يستهدف المرأة المسلمة': فرنسا تحظر ارتداء العباءة في المدارس حماية للعلمانية

14:56
Pixabay

'تنهي الحياة لا المشكلة': كيف يمكن تفادي خسارة حياة كل اربع ساعات في استراليا جراء جرعة زائدة من الأدوية؟

12:08
Badawee Al Haj - profile.jpg

بدوي الحاج يتقلد قلادة الجواهري في مهرجان شعري حافل في سيدني

14:43
Uluru

ما بين 'صاحب البيت يجب أن يكون السيّد' و'نحن جميعا أستراليون فلماذا يميزونهم عنا' اختلف رأي الأستراليين العرب

12:09
Abdul KAder Al Masri -Qisati.JPG

'عشت طفولتي في جزيرة لبنانية': عبد القادر المصري ورحلة الهجرة من طرابلس إلى ملبورن

08:32
Australian family at home going for a walk

بحث صادم يكشف: اكثر من مليون أسرة استرالية قد تخسر منزلها في الاشهر القليلة المقبلة

Latest podcast episodes

How Australia’s childcare goes?

"تنبهوا لهذه العلامات": كيف تختار دار رعاية الأطفال الأنسب في أستراليا؟

Portrait of five primary school children in classroom with their teacher

بعض المهاجرين محبطون: هل التعليم في العالم العربي أفضل منه في أستراليا؟

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 31/8/2023

An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!