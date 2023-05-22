هل سيدني هي المدينة الأفضل للعيش في العالم؟

تم اختيار سيدني كأفضل مدينة في العالم للعيش من خلال استطلاع أجرته Brand Finance.





وقد جمع الاستطلاع آراء 15 ألف شخص حول العالم حول أفضل المدن مما نتج عنه تصنيف يشمل 20 مدينة.



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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





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