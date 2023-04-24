وفاة الفنان السوري محمد قنوع بنوبة قلبية عن عمر يناهز 49 عاما

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Credit: Social Media

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

توفي الفنان السوري محمد قنوع مساء أمس عن عمر ناهز 49 عامًا متأثرًا بنوبة قلبية. وقد تم تشييع جثمان النجم في جنازة مهيبة حضرها آلاف المشيعيين الذين اغلقوا شوارع دمشق.

واتجه الكثير من الفنانين إلى وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن حزنهم لوفاة النجم السوري الذي ينحدر من عائلة فنية كبيرة.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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