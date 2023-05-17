وفاة المخرج السوري هشام شربتجي بعد صراع مع المرض

توفي المخرج السوري هشام شربتجي ، والد المخرجة رشا هشام شربتجي ، عن عمر ناهز الـ75 عاما بعد صراع مع المرض.





وقد عبر الفنانون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لسماع الخبر داعين له بالرحمة.





ويعتبر المخرج الراحل من مؤسسي نهضة الدراما السورية، وهو من مواليد دمشق. أخرج شربتجي العديد من الأعمال مثل يوميات مدير عام وسلسلة عيلة 5نجوم ويوميات جميل وهناء.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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