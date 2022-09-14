أس بي أس عربي۲٤

تحت المجهر: أستراليا تطرح اختباراً مشتركاً لكوفيد-19 والانفلونزا معاً

أس بي أس عربي۲٤

Health authorities advise residents to do a RAT or PCR test as soon as COVID-19 symptoms occur.

Health authorities advise residents to do a RAT or PCR test as soon as COVID-19 symptoms occur. Source: Getty / Getty Images/Tang Ming Tung

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 14/09/2022 1:04pm, آخر تحديث: 14/09/2022 1:13pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

حلقة اليوم من بودكاست تحت المجهر مع منال العاني وضيفتها الدكتورة تغريد ستيفان أخصائية علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة RMIT بملبورن للحديث عن موافقة إدارة السلع العلاجية على طرح اختبار مشترك لكوفيد-19 والانفلونزا معاً.

نشر في: 14/09/2022 1:04pm, آخر تحديث: 14/09/2022 1:13pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
وافقت إدارة السلع العلاجية TGA على اختبار مشترك لـ كوفيد-19 والانفلونزا معاً. وهذا يعني ان الأستراليين سيتمكنون قريبًا من إجراء الاختبار الذاتي لـ COVID-19 والإنفلونزا A و B ، بعد موافقة إدارة السلع العلاجية (TGA) على اختبار Rapid Antigen Combo الجديد.

وطرحت شركة Touch Biotechnology التي تتخذ من سيدني مقراً لها اختبارا لفحص كوفيد-19 والانفلونزا معاً. ويقدم هذا الفحص نتائج دقيقة في غضون 15 دقيقة، سواء كان هذا الفحص من المنزل أو مكان العمل.
اقرأ المزيد

تحت المجهر: أدوية جديدة لعلاج كوفيد-19

Advertisement
ويهدف هذا الاختبار إلى تقليل خطر انتشار المرض خلال أشهر الشتاء ويخفف العبء على نظام المستشفيات.

وقالت الدكتورة تغريد ستيفان أخصائية علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة RMIT بملبورن "بالنسبة للفحوصات التي نستعملها لتشخيص أكثر من مرض أو جرثومة موجودة. نحن في مجال البحوث والان نُطبق الاختبارات المشتركة."

اقرأ المزيد

تحت المجهر: ماذا تعرفون عن مصطلح "الدماغ تحت الحصار"

وأضافت الدكتورة تغريد لإذاعة اس بي اس عربي24 "يوجد الأن عدد كبير من الفحوصات التي يُمكن استخدامها لتشخيص أكثر من مرض لمرة واحدة. لدي بحوث منشورة في هذا المجال وبموضوع اختبار كوفيد-19 في المراكز الصحية والذي يُسمى PCR."
"الأن تم تطوير RAT فبدلاً من ان يكون لفحص كوفيد-19 فقط، أصبح الأن مع إدخال مصل آخر معه وبشكل مقنن لتشخيص الانفلونزا."

وفي الختام قدمت الدكتورة تغريد عدة نصائح مهمة منها "يجب اتباع تعليمات اجراء الفحص المنزلي أو في مكان العمل. التعليمات موجودة في داخل الصندوق أو Box لان كل منتج يختلف عن الآخر. يجب اتباع الطريقة الصحيحة لأخذ العينة واجراء الفحص بأنفسنا."

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

SBS عربي News تقدم لكم آخر الأخبار المحلية مباشرة الساعة 8 مساءً من الإثنين إلى الجمعة. يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار SBS عربي News في أي وقت على SBS On Demand

شارك

Latest podcast episodes

Roland Fadi Bashar.jpeg.jpg

قناصل وفنانون عرب في أستراليا يشيدون بإرث الملكة اليزابيث ويدعون لإعطاء فرصة للملك تشارلز

306273250_10159498408146677_7928096602844307752_n.jpg

الناشطة الاجتماعية ياسمين يحيى تتطلع لبدء عملها التطوعي مع خدمات طوارئ نيو ساوث ويلز

雪梨5死車禍現場

قيادة الذات قبل قيادة السيارة: "المراهق هو أكثر من يبحث عن الانتماء ويساوم بألا يكون نفسه كي يقبل في مجموعة"

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 14/9/2022