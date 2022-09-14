تحت المجهر: أستراليا تطرح اختباراً مشتركاً لكوفيد-19 والانفلونزا معاً

وافقت إدارة السلع العلاجية TGA على اختبار مشترك لـ كوفيد-19 والانفلونزا معاً. وهذا يعني ان الأستراليين سيتمكنون قريبًا من إجراء الاختبار الذاتي لـ COVID-19 والإنفلونزا A و B ، بعد موافقة إدارة السلع العلاجية (TGA) على اختبار Rapid Antigen Combo الجديد.





وطرحت شركة Touch Biotechnology التي تتخذ من سيدني مقراً لها اختبارا لفحص كوفيد-19 والانفلونزا معاً. ويقدم هذا الفحص نتائج دقيقة في غضون 15 دقيقة، سواء كان هذا الفحص من المنزل أو مكان العمل.



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ويهدف هذا الاختبار إلى تقليل خطر انتشار المرض خلال أشهر الشتاء ويخفف العبء على نظام المستشفيات.





وقالت الدكتورة تغريد ستيفان أخصائية علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة RMIT بملبورن "بالنسبة للفحوصات التي نستعملها لتشخيص أكثر من مرض أو جرثومة موجودة. نحن في مجال البحوث والان نُطبق الاختبارات المشتركة."





وأضافت الدكتورة تغريد لإذاعة اس بي اس عربي24 "يوجد الأن عدد كبير من الفحوصات التي يُمكن استخدامها لتشخيص أكثر من مرض لمرة واحدة. لدي بحوث منشورة في هذا المجال وبموضوع اختبار كوفيد-19 في المراكز الصحية والذي يُسمى PCR."



"الأن تم تطوير RAT فبدلاً من ان يكون لفحص كوفيد-19 فقط، أصبح الأن مع إدخال مصل آخر معه وبشكل مقنن لتشخيص الانفلونزا."





وفي الختام قدمت الدكتورة تغريد عدة نصائح مهمة منها "يجب اتباع تعليمات اجراء الفحص المنزلي أو في مكان العمل. التعليمات موجودة في داخل الصندوق أو Box لان كل منتج يختلف عن الآخر. يجب اتباع الطريقة الصحيحة لأخذ العينة واجراء الفحص بأنفسنا."





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