"بيت العائلة الإبراهيمية": أبوظبي تفتتح مركزا يضم أول كنيس يهودي ومسجدا وكنيسة

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Abrahamic Family House in Abu Dhabi

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

افتتحت دولة الإمارات مركزاً يضم أول كنيس يهودي إلى جانب مسجد وكنيسة وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.

وتعد الدولة الغنية بالنفط والتي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 موطنًا لجالية يهودية صغيرة تؤدي عادة الصلاة في أماكن خاصة.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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