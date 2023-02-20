"بيت العائلة الإبراهيمية": أبوظبي تفتتح مركزا يضم أول كنيس يهودي ومسجدا وكنيسة

افتتحت دولة الإمارات مركزاً يضم أول كنيس يهودي إلى جانب مسجد وكنيسة وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.





وتعد الدولة الغنية بالنفط والتي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 موطنًا لجالية يهودية صغيرة تؤدي عادة الصلاة في أماكن خاصة.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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