"جرح استرالي": هل ما بعد الاستفتاء ليس كما قبله بالنسبة لألبانيزي؟

استفتاء تاريخي شطر الرأي العام بين ما قبله وما بعده في كلمة "لا" حاسمة ما أدى إلى إثارة مخاوف لدى حزب العمال من ردة فعل الناخبين ما لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة بشأن تكلفة المعيشة.





وأعرب أعضاء حزب العمال عن استيائهم من الهزيمة الساحقة التي منيت بها الحكومة فيما يستأنف البرلمان الفيدرالي أعماله اليوم الاثنين ويستعد رئيس الوزراء أنثوني البانيزي لمناقشة العلاقات في مكان العمل ومشاريع قوانين أخرى.





هل رئيس الحكومة انثوني البانيزي في مأزق بعد ان أفشلت نتائج الاستفتاء تحقيق وعده الانتخابي؟ هل تمتد "لا" الإستفتاء الى أداء حزب العمال؟





الإجابة في قراءة أولية لنتائج الاستفتاء مع الكاتب والصحافي ورئيس تحرير صحيفة التلغراف الأستاذ أنطوان القزي، في الملّف الصوتيّ أعلاه.







هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.