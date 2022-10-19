كل ما تودون معرفته عن مخاطر التسوق الإلكتروني

النقاط الرئيسية على الرغم من أن التسوق عبر الإنترنت يوفر للمستهلكين مزايا مثل الراحة والخصومات ، إلا أنه يحمل أيضًا مجموعةً من المخاطر

بينما يقوم العديد من بائعي التجزئة المسجلين عبر الإنترنت بجمع البيانات الشخصية ، يستفيد المحتالون أيضًا من طفرة التجارة عبر الإنترنت لاستهداف الأستراليين المعرضين للخطر

على الرغم من زيادة التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير في العقد الماضي ، إلا أنه شهد ثورة في أعقاب عمليات إغلاق كوفيد

وفقًا لبحث نُشر مؤخرًا ، يتسوق واحد من كل خمسة أستراليين على الأقل مواد البقالة عبر الإنترنت. وتشير دراسات أخرى إلى أن التسوق عبر الإنترنت وحده قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا خلال الوباء

بينما يقوم العديد من بائعي التجزئة المسجلين عبر الإنترنت بجمع البيانات الشخصية ، يستفيد المحتالون أيضًا من طفرة التجارة عبر الإنترنت لاستهداف الأستراليين المعرضين للخطر.





على الرغم من زيادة التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير في العقد الماضي ، إلا أنه شهد ثورة في أعقاب عمليات إغلاق كوفيد COVID-19





وفقًا لبحث نُشر مؤخرًا ، يتسوق واحد من كل خمسة أستراليين على الأقل مواد البقالة عبر الإنترنت. وتشير دراسات أخرى إلى أن التسوق عبر الإنترنت وحده قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا خلال الوباء.





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الدكتورة لويز غريمر باحثة ومحاضر أول في التسويق في كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة تسمانيا تقول إنه على الرغم من أن بعض كبار بائعي التجزئة كان لديهم متاجر جيدة عبر الإنترنت قبل الوباء ، فقد أجبرت الأزمة العديد من التجار إما على بناء واحد أو تحسين منصاتهم وخدماتهم الرقمية الحالية.





الدكتورة لويز غريمر باحثة ومحاضر أول في التسويق في كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة تسمانيا تقول إنه على الرغم من أن بعض كبار بائعي التجزئة كان لديهم متاجر جيدة على الإنترنت قبل الوباء ، فقد أجبرت الأزمة العديد من التجار إما على بناء واحد أو تحسين منصاتهم وخدماتهم الرقمية الحالية.



Source: Getty / Getty Images وتوضح الدكتور غريمر ان العديد من تجار التجزئة عززوا مواقعهم الإلكترونية لتقديم خدمة عملاء محسنة وخيارات توصيل ، من بين مزايا أو فوائد أخرى ، للاحتفاظ بأعمالهم.





وتقول إنه على الرغم من أن مواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت غالبًا ما تساعد العملاء على توفير المال ، من خلال الترويج لصفقات المبيعات ، أو مكافأة العملاء بقسائم وحوافز استرداد الأموال والعروض الخاصة ، يجب أن يدرك المستهلكون أن هذه المتاجر يمكنها أيضًا جمع بياناتهم الشخصية والاحتفاظ بتأريخ سلوكهم الخاص بالتسوق.





ويمكن للشركات استخدام قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات العملاء لأغراض تسويقية مشروعة. يمكن أيضًا تحقيق الدخل منها بشكل قانوني أو بيعها لشركات خارجية أخرى ، إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب اتفاقية المستخدم.





ومع ذلك ، تجذب هذه المعلومات أيضًا مجرمي الإنترنت والمتسللين الذين يتطلعون إلى استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة بهم ، حيث يمكن بيع المعلومات الشخصية في السوق السوداء من أجل الربح.





هناك خطر آخر للتسوق عبر الإنترنت وهو مواجهة متاجر زائفة أنشأها محتالون لسرقة أموال الناس أو هوياتهم.





تشرح نائبة رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ، ديليا ريكارد.



اقرأ المزيد How to recognise online scams and protect yourself against personal data theft

وتقول السيدة ريكارد إنه إذا طلب الموقع طرق دفع غير شائعة أو غير معتادة ، مثل التحويلات الإلكترونية أو العملات المشفرة أو القسائم ، فمن المحتمل أن يكون ذلك احتيالًا.

وتحذر السيدة ريكارد المحتالين عبر الإنترنت من انتحال صفة الشركات الأسترالية بانتظام لبناء المصداقية.





وتنصح السيدة ريكارد المتسوقين عبر الإنترنت بالتحقق من موقع سكام واتش الإلكتروني ((scamwatch-dot-gov-dot-au)) للتعرف على عمليات الاحتيال الشائعة عبر الإنترنت أو الإبلاغ عن أحدها أو الحصول على المساعدة.





أو idcare.org , توصي السيدة ريكارد أيضًا بالاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه على الفور إذا تعرضت للاحتيال.





وتضيف أن الزيادة في الطلب أدت إلى إبطاء تسليم المنتجات ، مما جعل من الصعب على العملاء معرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للخداع إذا كان هنالك تأخير قانوني.



Scam Source: Getty / Getty Images ومع ذلك ، تضيف السيدة ريكارد أن العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مصممة للحصول على معلومات شخصية وهوية ، مثل أسماء الأشخاص وأعمارهم وعنوانهم. المعلومات الأخرى المطلوبة هي رخصة القيادة وأرقام جواز السفر.





تُستخدم عمليات الخداع هذه بشكل شائع لسرقة هويات الأشخاص.





تحث السيدة ريكارد أي شخص تم خداعه للتخلي عن أي معلومات شخصية على الاتصال بـ Scarwatch في أسرع وقت ممكن.





يمكنك أيضًا الاتصال بـ idcare.org ، وهي منظمة تمولها الحكومة وتساعد في مكافحة سرقة الهوية.





ويوصي الدكتور غريمر أيضًا المتسوقين عبر الإنترنت بالتحقق مرة أخرى من أن الموقع الذي يزورونه يتمتع بسمعة طيبة قبل تسليم المدفوعات أو المعلومات الشخصية.





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