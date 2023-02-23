الجالية القبطية في سيدني تهب لمساعدة المتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

Key Points الجمعية القبطية في سيدني تنظم احتفالاً خيرياً يوم الأحد في الخامس من آذار/مارس 2023 في كنيسة مار مرقس في أرنكليف من أجل جمع التبرعات وإرسالها إلى المتضررين

أجرى جون اتصالات من خلال السفارة التركية في كانبيرا ومع قنصل سوريا الشرفي في سيدني للتنسيق معهم أفضل السبل لإرسال المساعدات المالية إلى البلدين

الجمعية القبطية الأنبا ونس هي جمعية خيرية من أبرشية سيدني وتقوم بمساعدة الأطفال المحتاجين في مصر وخارج مصر.

إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير 2023 والذي اسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل وآلاف الجرحى وتدمير مئات المباني، انطلقت المبادرات الفردية والجماعية في كل أنحاء العالم لمساعدة المتضررين جراء هذه الكارثة الانسانية، ومنها كانت الجمعية القبطية في سيدني التي تنظم احتفالاً خيرياً يوم الأحد في الخامس من آذار/مارس 2023 في كنيسة مار مرقس في أرنكليف من أجل جمع التبرعات وإرسالها إلى المتضررين.





وفي لقاء مع السيد جون نور المتحدث باسم الجالية القبطية في سيدني، قال نور أن فكرة الاحتفال انطلقت منذ أن رأوا المشاهد المؤلمة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.





وما كان أمامهم إلا الهبوب للمساعدة من خلال تنظيم احتفالاً خيرياً دعوا إليه العديد من الشخصيات الرسمية منها أعضاء البرلمان، ورئيس ولاية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتي ورؤساء المعارضة وكل القادة من جميع الجاليات ورؤساء البلديات، لكي تشارك وتساهم من أجل مساعدة الشعب السوري والتركي.



وأوضح نور أن معظم المتضررين فقدوا منازلهم وليس لديهم أي مكان للسكن فيه حالياً. إضافةً إلى الحاجة إلى شراء أدوية وتلقي العلاجات اللازمة، لذلك رأوا أن المساعدة المادية هي الأفضل.





كذلك أجرى نور اتصالات من خلال السفارة التركية في كانبيرا ومع قنصل سوريا الشرفي في سيدني للتنسيق معهم أفضل السبل لإرسال المساعدات المالية إلى البلدين.





وشرح نور عن الجمعية القبطية الأنبا ونس وهي جمعية خيرية من أبرشية سيدني وتقوم بمساعدة الأطفال المحتاجين في مصر وخارج مصر.



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وأبرز نشاطاتها هي تقديم الخدمات والمساعدات للأطفال الذين ولدوا قبل التسعة أشهر ويحتاجون إلى حضّانة.





لذلك سيكون التركيز في هذا العمل الخيري على الأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية.





ودعا نور جميع الجاليات، وليس فقط القبطية منها، لحضور هذا الحفل والمشاركة يوم الأحد في الخامس من آذار/مارس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.





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