اول ضرير يجسد دور ضرير: كيف يرى الفنان بركات جبور وجه أمه وما هي الرسالة التي يحملها للعالم عبر الموسيقى؟

النقاط الرئيسية: ولد بركات جبور مع إعاقة بصرية منعته من رؤية العالم الخارجي، ولكنها لم تمنعه من رؤية واكتشاف موهبته الفنية من عمر مبكر

لم يكن فقدان البصر منذ الولادة عائقًا في تحقيق أحلام جبور فدخل عالم الفن ليصبح عازفًا موسيقيًا ل12 آلة شرقية

دخل عالم التمثيل ليكون اول ضرير في العالم العربي يجسد دور ضرير في فيلم "ربيع" الذي نال جوائز عالمية عدة

ولد كفيفًا، وولدت الموسيقة معه بالفطرة ليترعرع في عائلة حاضنة احتفلت بابن كامل رغم ما قد يبدو للبعض ناقصًا.



يختار بركات جبور ابن 31 ربيعًا، الا يخبئ عينيه في نظارات لأنه لا يملك شيئا يخجل به ليخفيه عن الآخرين. التقاه مذياع اس بي اس عربي 24 في ضيافة عائلة كفرصغابية تفخر به في المهجر كما الوطن الأم، وخلال زيارته الأولى لأستراليا لأحياء حفلات موسيقية، تحدث عن مسيرة حياته المشعة.



The Lebanese violinist, composer, singer and actor Barakat Jabbour speaks to journalist Petra Taok from SBS Arabic24.



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لامست يدا الطفل بركات الورقة لتقرأ في حروف نافرة حروفًا ستصبح نافذة نحو الحياة في حياة طفل جلس على مقاعد الدراسة مع طلاب مبصرين الى ان ينتقل الى المدرسة اللبنانية للضرير والاصم التي احتضنت احتياجاته كما قدراته حيث درس لغة بريل واكتشف أن اطفالًا كثر يعيشون واقعه. كان للمدرسة كما الاهل دورًا محوريًا في حياة جبور الذي كان متصالحًا مع ذاته منذ البداية مختبرًا وضعه ووضع الآخرين المحيطين به، اذ يقول:





"المدرسة نقطة تحول في حياتي سيما لأنها احتضنت احتياجاتي وها هي الآن تحتضن الاعاقات المزدوجة، التأخر الذهني، الصعوبات التعلمية وتواكب التقدم"





ومن المدرسة الحاضنة لاحتياجاته، انطلق جبور الى مقاعد الدراسة الأقسى في مجتمعات لا تحتضن التنوع ولا تدمج الحاجات المتنوعة لكل طفل. من المدرسة اللبنانية للضرير والاصم انتقل المراهق الطموح الى ثانوية الاشرفية. هناك جلس على مقاعد دراسية مع رفاق صف لهم ايضًا احتياجات خاصة ولكن غير مرئية. يقول جبور:





لم اتوقف عند نقطة معينة، بل انخرطت في المجتمع، وانتقلت الى الثانوية لأسمح للمجتمع ان يراني وليس لكي اراه أنا. لكل منا احتياجاته الخاصة!

كان جبور صريحًا مع ذاته واختياراته حين انطلق الى المجال الموسيقي الذي سيبرع به، فاختار دراسة العلوم الموسيقية في الجامعة الأنطونية. رغم أنه لم يتمكن من انهاء تخصصه، الا انه كرس نفسه للموسيقى من خلال العزف وتعليم الموسيقى، فبات العازف المتألق في امسيات فنية لبنان والعالم في العديد من البلدان.





وعن عشقه للموسيقى يقول جبور:



ولدت الموسيقى معي بالفطرة حين كنت ادندن في عمر السنتين وأعزف حوالي 12 آلة موسيقية من الآلات الشرقية





ومن الموسيقى التي اختارته، اختير هذا المرة ليطل عبر شاشة السينما كممثل يجسد واقعًا ليس بغريب عنه. بإحساس مرهف، أدى بركات جبور دور ضرير في فيلم "ربيع" او” Tramontane” باللغة الأرمنية والذي حاز على جوائز عدة منها جائزة أفضل فيلم للجمهور السكة الذهبية في اسبوع النقاد في كان الى جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان مصر لذوي الاحتياجات الخاصة وافضل جائزة لفنان موسيقي.





عن هذه التجربة التي كانت تحديًا خاصًا وجديدًا لجبور وحملت رسالة غالية على قلبه يقول:



"كنت أجسد شخصية أعيش تفاصيلها وكنت اول ضرير يلعب دور ضرير في السينما العربية"





جبور ينظر الى الحياة بامتنان عميق لأشخاص كثر كانوا عينيه في هذه الحياة اذ يقول:





" أناس كثر كانوا عيني في هذه الحياة بدءًا من امي، ابي وعائلتي الصغيرة والكبيرة وانا حاولت أن أكون همزة وصل في محيطي لتغيير صورة مشوهة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وان كانت ثمرة جهل".





وعن ملامح وجه امه التي لم يرها يقول:



أرى وجه أمي في صوتها وطيبتها





كيف يختار بركات الانسان والفنان الحياة في كل لحظه ولماذا لم سأل ذاته يومًا "لما أنا"؟ وما الرسالة التي يوجهها عبر اس بي اس عربي؟





كل التفاصيل في هذه المقابلة مع الفنان بركات جبور في الملف الصوتي أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



