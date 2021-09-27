طبيب أخصائي: الشخير قد يؤدي إلى انقطاع النفس ويتسبب بتوتر العلاقة مع الشريك

النقاط الرئيسية كشفت الأبحاث أن حوالي نصف (51٪) الأستراليين يتهمون شريكهم بالشخير

واحد من كل أربعة (23٪) يقول إن علاقتهم قد تضررت بسبب الشخير

يقول الدكتور صافي البكاء إن الشخير يتسبب أحيانا بإنقطاع النفس والوفاة

كشفت الأبحاث أن حوالي نصف (51٪) الأستراليين يتهمون شريكهم بالشخير، مع اعتراف واحد من كل أربعة (23٪) بأن علاقتهم قد تضررت نتيجة لذلك.



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يتسبب الشخير في جدالات متكررة بين الأزواج والعائلات ورفاق المنزل. في الواقع ما يقرب من ربع (22٪) أولئك الذين يشخرون ولديهم شريك أو زوجة أو رفيق في المنزل ، لديهم ثلاث مناقشات أو أكثر في الشهر حول الشخير في الشهر.





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بالإضافة إلى ذلك ، يعترف واحد من كل ثلاثة (33٪) من الأستراليين أن الشخير هو أحد أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن يفعلها الشريك أو الزوج.





وقال أخصائي أنف وأذن وحنجرة الدكتور صافي البكاء لإذاعة أس بي اس عربي24 انه عندما تغفو وتنتقل من حالة النوم الخفيف إلى النوم العميق، ترتخي عضلات سقف الفم (اللهاة) واللسان والحلق. يمكن لأنسجة الحلق أن ترتخي بالشكل الكافي فتهتز وتسدّ مجرى الهواء. وعندما تأخذ نفسًا، تهتز أنسجة الحلق وتولّد صوتاً. وكلما كان مجرى الهواء أضيق، كان اهتزازه أسهل، وصوت الشخير أعلى.





واضاف الدكتور صافي البكاء أحيانًا يكون الشخير مصاحبًا لإحدى اضطرابات النوم وهي انقطاع النفس الانسدادي النومي. ليس كل من يشخرون مصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، لكن إذا كان الشخير مصحوبًا بأي من الأعراض التالية، فربما يشير ذلك إلى ضرورة زيارة الطبيب لمزيد من التقييم عن الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.



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يؤثر الشخير أيضًا على حياتنا اليومية ، بدءًا من صعوبة التركيز (43٪) ، أو أن تصبح سريعًا أو مثيرًا للجدل مع الآخرين (31٪) ، أو نسيان أشياء مهمة (23٪) أو حتى النوم أخذ قيلولة في العمل (21) ٪.





وتابع الدكتور صافي البكاء "من أعراض الشخير هي توقف التنفس مؤقتًا في أثناء النوم والنوم المفرط نهارًا وصعوبة التركيز، بالإضافة إلى الصداع الصباحي والتهاب الحلق عند الاستيقاظ من النوم والنوم غير المريح."





وأشار إلى ان الشخير من الممكن ان يحصل عند الأطفال والكبار على حد سواء. وسبب الشخير عند الأطفال هو زيادة في حجم أو تضخم الغدة اللمفاوية حلف الأنف تسمى الزائدة اللحمية أو اللوزتين.





وخلص الدكتور صافي البكاء أخصائي أنف وأذن وحنجرة إلى القول إن احدى العلاجات هي استخدام الأجهزة التي تحافظ على مجرى الهواء مفتوحًا أو الجراحة.





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