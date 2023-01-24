"العراق يولد المبدعين": منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

النقاط الرئيسية:
- منتدى الجامعين العراقي الأسترالي يحتفل بيوم أستراليا الوطني ويكرم أبناءه المتفوقين.
- الجالية العراقية لم تأت إلى أستراليا للإستفادة فحسب، وإنما لتعطي أيضاً.
- فرحة لا توصف لدى الطلاب وأهاليهم بالإنجازات التي حققوها.
بدأ الحفل بالترحيب إلى البلد والإعتراف بالسكان الأصليين من شعب غاديغال والتعريف برمزية الألوان على العلم الأبروجيني وعلم سكان جزر مضيق توريس إضافة إلى العلم الأسترالي.
وفي إطار تغطية أس بي أس عربي 24 لوقائع الإحتفال تحدث رئيس المنتدى الدكتور ناطق الكادي إلى مايكروفون أس بي أس الذي أكد أن نشاطات الحفل تتغير سنوياً بحسب الوضع العام في البلد لا سيما بعد جائحة كورونا التي لم ثؤثر على إقامة مثل هذه الحفلات التي تم تنظيمها عبر الإنترنت سابقاً من أجل ضمان إبراز الوجه المشرق للجالية العراقية والعربية.
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تكريم الطلاب هو دعم لهم من أجل المساهمة في بناء مجتمع أسترالي متميز ودفع للأمام للإنجاز أكثر في حياتهم العملية.دكتور ناطق كادي
كما حضر الحفل العديد من الشخصيات السياسية من أبرزها وزير التعددية الثقافية السيد مارك كوري ومحافظ منطقة فيرفيلد السيد مارك كاربوني الذي قال في حديثه لأس بي أس عربي 24 أبناء الجالية العراقية التي أتت واستقرت في أستراليا هم من بناة البلد الذي نعتمد عليهم في المستقبل.
أضاف السيد كاربوني أن أكثر ما يثير إعجابه لدى الجالية العراقية هو الإرتباط الوثيق بالعائلة والتقاليد الأمر الذي ينعكس جلياً في كل ما يقومون به.
أما الدكتورة بشرى العبيدي مسؤولة العلاقات العامة في المنتدى، فقد أكدت أنهم يسعون إلى أن يظهروا للحكومة الأسترالية أن الجالية العراقية لم تأت لهذا البلد المثالي للإستفادة منه فحسب، وإنما لتعطي أيضاً لهذا البلد من خلال أبنائها الخريجين والناجحين.
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نرد الجميل لأسترليا لأنها احتوتنا ورحبت باللاجئين واعتبرها من أفضل البلدان على المستويين الصحي والتعليمي.الدكتورة بشرى العبيدي
من جهته، أكد الأستاذ الشاعر وديع شامخ أن منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي هودائماً السباق لتنظيم مثل هذه الحفلات ليس فقط لتكريم الطلاب وإنما لتقييم الأداء الفعلي الجمالي والأكاديمي في مختلف صنوف الإبداع ضمن الجالية العراقية.
ومن ضمن الفقرات العديدة في الحفل، قام بعض طلبة الدكتوراه بإخبار قصص نجاحهم ومن بينهم الطالب رامي الصابري الذي هو بصدد إنهاء الدكتوراه في علم الفلك بعدما قدم إلى أستراليا لاجئاً من حوالي ست سنوات، وتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها اكتشاف نجم نابض في مجرة قريبة والذي كان بوابته لإنجازات متلاحقة.
Native Australian flowers during the event Source: Supplied
المواطن العربي يحب أن يعطي ويخدم لكنه يحتاج إلى الفرصة. أنا حصلت على الفرصة واغتنمتها ولن أتوقف.رامي الصابري
كما تم تكريم عدد من الخريجين الجامعيين في مجالات مختلفة كالطب والهندسة والقانون والصيدلة إضافة إلى تكريم ستة عشر طالباً متفوقاً في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.
عبّر أهالي الطلاب الذين التقاهم مايكروفون أس بي أس عربي 24 عن فرحة لا توصف بإنجازات أبنائهم مشددين على أهمية دعم الأهل لأولادهم في خياراتهم وعدم الضغط عليهم والإيمان بقدراتهم.
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تخلل الحفل فقرات متعددة منها رقصات من الثقافات المقدونية والهندية والأفريقية والدبكة اللبنانية في إشارة إلى ترسيخ مفهوم التعددية الثقافية في أستراليا.
يمكنكم الإستماع إلى كامل اللقاءات في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.
Macedonian dance Source: Supplied
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