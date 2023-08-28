القبلة التي سرقت فرحة الفوز: القضاء الاسباني يتدخل بعد شكاوى وانتقادات بحق روبياليس

FIFA Womens World Cup 2023 Final - Spain v England - Stadium Australia

Jenni Hermoso (10 Spain) is kissed by president of the RFEF Luis Rubiales during the FIFA Womens World Cup 2023 Final football match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney, Australia. Credit: Sports Press Photo/Sipa USA

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قبلة في سيدني أثارت الجدل على مستوى العالم وأدت إلى قرار الفيفا تعليق أنشطة رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس ريثما يبت القضاء الاسباني بأهليته للبقاء في منصبه هذا بالإضافة الى وجود أربع دعاوى جنائية ضده.

تجتمع المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية اليوم لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهام رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بصورة مؤقتة.

وقال وزير الرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا،" إذا قبلت المحكمة شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس".

كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية ضد روبياليس، الجمعة، بسبب "مخالفات خطيرة للغاية"، وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.

وقال المحامي الرياضي، توني روكا، في مقابلة، الأحد، مع التلفزيون الإسباني الرسمي: "العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية، أو عدم الأهلية، لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما".

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يوما على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني، فيما مُنع روبياليس (46 عاما) وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.

4 شكاوى جنائية
وعلى المستوى الجنائي، يواجه روبياليس 4 شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني، الجمعة، لكن لم يأتِ أي منها من اللاعبة حتى الآن.

وخلافا للتوقعات، رفض روبياليس الاستقالة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، الجمعة، ورد بالقول إن هذه القبلة كانت "بالتراضي".

من جانبها، نفت جينفر ذلك في بيان نشرته الجمعة، قائلة: "شعرت بالضعف وأني ضحية عدوان عمل متهور ومتحيز جنسيا، في غير مكانه ودون أي موافقة من جانبي".

عن هذا الموضوع تحدثنا مع المدرب الدولي السابق في كرة القدم، السيد أحمد سوكارنو.

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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