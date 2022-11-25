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"محنة الهروب من البحرين لم تمنعني عن الكرة": حكيم العريبي عن مسيرته الاحترافية في أستراليا

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حكيم العريبي لاعب كرة قدم أسترالي من أصول بحرينية. يلعب حاليًا لفريق سانت ألبانز ساينتس في ولاية فكتوريا.

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نشر في: 25/11/2022 4:41pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

حكيم العريبي لاعب كرة قدم أسترالي من أصول بحرينية. يلعب حاليًا لفريق سانت ألبانز ساينتس في ولاية فكتوريا. لعب حكيم كرة القدم كمدافع منذ الطفولة في البحرين. وانتقل للعيش في أستراليا عام 2014. حيث اتسمت رحلة لجؤه للعيش في أستراليا بكثير من التحديات والمخاطر، تصدرت عناوين الصحف الأسترالية والعربية والعالمية. وذلك عقب أحداث الاحتجاجات البحرينية في عام 2011. ومع هذا لم تدفعه صعوبات الرحلة من التوقف عن حبه للعب الكرة للحظة. العريبي يتحدث مع أس بي أس عربي24 عن مسيرته الكروية، ومستقبله فيها وتطلعاته للمستقبل.

نشر في: 25/11/2022 4:41pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS
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