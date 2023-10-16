فشل الاستفتاء وسقط الصوت: فماذا ينتظر أستراليا ورئيس وزرائها؟

يقول أنتوني ألبانيز إنه غير نادم على اقتراح إجراء استفتاء على صوت السكان الأصليين في البرلمان. وفي خطابه للأمة بعد أن صوتت كل ولاية بـ "لا"، قال إن ذلك كان الشيء الصحيح الذي كان ينبغي القيام به.





لكن نائبة زعيم حزب الأحرار سوزان لي تقول إن ذلك كان مضيعة لوقت الجميع.





وتأمل المعارضة أن يدفع أنتوني ألبانيز ثمناً سياسياً لفشل الاستفتاء.





وكان زعيم حزب الوطنيين ديفيد ليتلبراود من بين نواب الإئتلاف الذين وجهوا انتقادات للحكومة ورئيس الوزراء بشأن اقتراح الصوت. وقال إن ما استطاع ألبانيزي فعله هو رفع كلفة المعيشة وتقسيم البلاد





هناك أيضا من يطرح أسئلة حول كيفية سد الفجوة التي يعاني منها السكان الأصليون دون وجود هيئة استشارية تقدم المشورة حين اتخاذ قرارات سياسية تؤثر على حياتهم.





استمعوا إلى لقاء أجرته ايمان ريمان مع المحامي الأستاذ سعود أبو السمن الذي كان من المعارضين للاستفتاء ومع عضو مجلس بلدية كانتربري بانكستاون خضر صالح وهو من الناشطين والمدافعين عن الصوت، وإلى تقرير حول ردود فعل السياسيين الأستراليين، في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.



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