"صدمة وفاة والده دفعته للتخصص بجراحة القلب ": ماهي نصائح الدكتور غسان شربل لحياة صحية؟

Heart

Credit: flicker www.inkmedia.eu

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وراء تخصص الدكتور غسان لجراحة القلب صدمة عائلية، إذ توفي والده وهو بعمر الثالثة عشرة، فأصبح طبيًا متميزًا في القلب. في محاضرة توعوية لأبناء الجالية، أقام المجلس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لأستراليا ونيوزيلندا ممثلاً برئيسه جو عريضة وأعضاء الهيئة التنفيذية محاضرة طبية توعوية بعنوان "اكتشف أسرار القلب"، ألقاها الدكتور غسان شربل طبيب القلب، ومؤسس معهد “Heart Care Institute”، والرئيس السابق لجمعية الأطباء الأستراليين اللبنانيين “ALMA”، للحديث عن أهم النصائح والمحاذير للعيش بقلب سليم صحي. الدكتور غسان شربل طبيب قلب مشهور وله مسيرة مهنية مميزة وإنسانية. استمعوا لأهم ما تناوله الدكتور شربل في محاضرته، وحديث من والدته كيف تتعهد بالمضي بدراسة الطب واختيار جراحة القلب بعدما فقد والده صغيرا إثر وفاته بمرض القلب في التدوين الصوتي في الأعلى.


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