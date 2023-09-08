"فخورة بعملي": راقصة شرقية من أصول عربية في ملبورن تروي قصتها

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الرقص الشرقي هو نوع من الرقص نشأ في مصر القديمة وتطور ليأخذ العديد من الأشكال المختلفة بحسب البلد والمنطقة سواء في أسلوب الأزياء أو الرقص. يرتبط الرقص في اذهاننا بالصورة التي رسمتها السينما المصرية وما زالت الراقصات في كل أنحاء العالم يتمايلن على ألحان أغاني مصرية. امتد الرقص الشرقي إلى خارج خشبة الاستعراض وأصبح يُنظر إليه على أنه نوع من الرياضة وتقدم الصالات الرياضية في كل أنحاء أستراليا صفوفاً تقودها راقصات محترفات وتشهد إقبالاً كبيراً. ورغم كون الرقص جزءً من عالم الاستعراض إلا أن الراقصات يُتعرضن لاتهامات في بعض الأحيان بأنهن يتعمدن الإثارة سيما في المجتمعات المحافظة. تحدثت مع الراقصة اللبنانية الأسترالية في ملبورن مايا وسألتها عن بداياتها في عالم الرقص وكيف كانت ردة فعل عائلتها. تحدثت مايا أيضاً عن صفوف الرقص الشرقي التي تقدمها في أحد الصالات الرياضية وعرّجت على تعاطي المجتمع مع مهنة الرقص الشرقي وهي تعمل في المجال منذ 20 عاماً. استمعوا لما قالته مايا في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
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