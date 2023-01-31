قصة رامح حشاش: الأب الذي ربى خمسة أولاد وخسر أحدهم بمرض السرطان

Key Points وصل رامح الحشاش إلى نيوزيلندا مع عائلته المكونة من توأم وثلاث توائم سنة 1986

تعرض للعديد من الصدمات ومنها انفصاله عن زوجته وتحمله مسؤولية 5 أولاد، وخسارته لأحد أبنائه بمرض السرطان

عمل الحشاش جاهداً لتربية أولاده ففتح مطعم لبناني على الرغم من أنه كان حائز على شهادة الصيدلة في لبنان

ولد رامح الحشاش في لبنان في بلدة ميفوق منطقة جبيل وعاش وترعرع في الرميل في بيروت.





أكمل رامح دراسته وحاز على شهادة الصيدلة ومن ثم فتح صيدليته الخاصة في الجعيتاوي.





تعرف حشاش على زوجته خلال الحرب الأهلية في لبنان، وتزوجا ورزقا بتوأم و ثلاث توائم، ولكن الحرب أرخت بثقلها عليهم فقرروا مغادرة الوطن.



وتم قبولهم في نيوزيلندا فهاجروا سنة 1986. واجه حشاش العديد من التحديات عند وصوله إلى هذا البلد ومنها عدم تمكنه من ممارسة مهنة الصيدلة، لأنه كان عليه تعديل شهادته مما يتطلب منه الكثير من الوقت.





لذلك قرر العمل في مجال الضيافة ففتح أول مطعم لبناني "علي بابا" ونجح كثيراً وكان له صدى كبير في المنطقة.



وبعد 13 سنة انتقل إلى منطقة أخرى وفتح مطعم "ألمازا" الذي توسع فيه فراح يقدم المأكولات الأجنبية إضافة إلى اللبنانية.





تعرض حشاش في حياته إلى صدمتين. كانت الأولى انفصاله عن زوجته بعد ثلاثة اشهر من وصوله إلى نيوزيلندا وتحمله مسؤولية خمسة أولاد.



Source: Supplied وما كان عليه سوى طلب المساعدة من والدته التي أتت من لبنان وقامت بتربية الأولاد لمدة عشر سنوات.





ويقول الحشاش:



أمي كان لها الفضل بتربية أولادي وتعليمهم اللغة العربية

أما الصدمة الثانية فهي تعرض إبنه لسرطان الدم في سن التاسعة عشر فقد كانت تجربة قاسية ومريرة.





"كانت صحته جيدة ويمارس الرياضة، فجأةً شعر أنه متدايق وبعد عرضه على طبيب العائلة تم نقله مباشرة إلى المستشفى" وتبين أنه يعاني من مرض السرطان.



Source: Supplied كان حشاش ينهي عمله كل يوم ويتوجه إلى المشفى ليمضي الليل بجانبه. وعاش على هذا المنوال لمدة 18 شهراً ومن بعدها فارق الحياة.



رومل يا إبني...ليش عملت فيي هيك؟ مش عيب على شب مثلك يموت قبل بيو؟

هكذا كتب الحشاش على قبر إبنه.



ولكن على الرغم من هذه الصدمات، أصر الحشاش على المضي في الحياة من أجل أولاده.





والآن هو جد لستة أحفاد. صحيح أنه لا يتمكن من رؤيتهم دائماً نظراً إلى بعد المسافات، إلا أن حبه لأحفاده لا حدود له "فما أعز من الولد إلا ولد الولد".



Source: Supplied اهتم حشاش بالجالية اللبنانية في نيوزيلندا وعمل على تنظيمها منذ وصوله. وعُيّن رئيساً للجالية لمدة ثلاث سنوات على التوالي.



أنا أحب الحياة والمشاركة ومساعدة الآخرين

واليوم هو يعمل مع سعادة القنصل للبنان في نيوزيلندا السيدة هنرييت نخلة ويقومون بالعديد من النشاطات والمساعدات والأعمال في الكنيسة. ومن بين النشاطات طبعاً تعليم اللغة العربية للأولاد.



Source: Supplied يمكنكم الإستماع إلى هذا البودكاست كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



